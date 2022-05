Sissi: “Dario mi ha fatto una sorpresa dopo la finale, dopo Amici non è cambiato niente tra noi” Sissi dopo l’avventura ad Amici di Maria De Filippi racconta il suo percorso e l’amore con Dario a Verissimo: la giovane cantante ha rivelato di essere molto innamorata. Dopo la finale ha ricevuto una sorpresa che non si aspettava.

A cura di Gaia Martino

Oggi la puntata di Verissimo si è aperta con Sissi, Alex e Michele ospiti di Silvia Toffanin. I tre finalisti di Amici 21 hanno raccontato il loro rientro a casa dopo lunghi mesi nella "casetta" dove hanno condiviso insieme un percorso che li ha fatti crescere molto, professionalmente e caratterialmente. La cantante ha raccontato:

A volte ho pensato di non riuscire a esordire, non mi è mai venuto in mente di dire ora basta. La musica è troppo importante, è naturale per me. Avanti la mia mamma non canto, non so suonare bene il piano però quando lei è a lavoro io faccio tutte le cose. Quando torna mi fermo.

Le parole di Sissi per Dario

Silvia Toffanin ha chiesto a Sissi di Dario, il ballerino che ha conosciuto nella scuola di Amici e di cui si è innamorata. Le cose tra loro vanno a gonfie vele, dopo il talent lui le ha fatto una sorpresa.

Troppo dolce. Io sono molto innamorata, ci siamo visti subito, dopo la finale mi ha fatto una sorpresa. Quando sono entrata a casa l'ho trovato. Non siamo cambiati rispetto a prima, ora siamo più liberi. Non è cambiato niente tra noi, appena l'ho conosciuto ho subito pensato "Mi sa che…". Non pensavo di poter provare cose così. Io sono timida, poi mi sono lasciata andare, non potevo trattenermi. Lui è molto bravo, è dolce, è un po' geloso. Anche io sono gelosa ma non glielo faccio notare, gli lancio frecciatine.

Entrambi non sanno ancora come organizzarsi per poter vivere vicini: lei ora abita a Milano, lui a Roma. Insieme però potrebbero trovare un punto d'accordo, alternare i viaggi.