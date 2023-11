Simona Izzo: “Andrei via da Ballando, Selvaggia Lucarelli chiamandomi Pizzo mi ha dato della mafiosa” Il rapporto tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli non è propriamente dei migliori. Le due finiscono sempre per battibeccare durante le puntate di Ballando con le stelle, e dopo le ultime esternazioni della giudice, la produttrice si è particolarmente risentita.

Nella puntata di martedì 7 novembre de La Volta Buona, il programma pomeridiano di Caterina Balivo, si torna a parlare di Ballando con le stelle, in studio ci sono Ricky Tognazzi e Simona Izzo, la quale ha manifestato il suo dissenso nei confronti di quanto detto da Selvaggia Lucarelli durante la scorsa puntata dello show di Rai1, che le ha viste scontrarsi.

"Banfi si dimette, probabilmente se ne andrà, me ne potrei andare anche io" annuncia Simona Izzo intenta a parlare con Caterina Balivo e raccontandole cosa fosse accaduto nella puntata di sabato 4 novembre di Ballando con le stelle, dopo l'esibizione di suo marito Ricky Tognazzi, quando la produttrice aveva detto in risposta ad una provocazione di Selvaggia: "ci sono persone che hanno ricevuto molte querele, non solo io, e quindi forse devono stare attente" e Lucarelli le aveva risposto a tono apostrofandola e dicendo: "Simona Pizzo". Così nell'affrontare la questione spiega cosa le ha dato fastidio della battuta della giurata:

Questo è passibile di querela. Giocare sui cognomi è sempre molto volgare (…) Io non avevo minacciato, avevo solo fatto un’affermazione, avevo detto che c'era una persona che aveva molte querele, evidentemente lei si è sentita toccata, lei ha molte querele, attrici, conduttrici, dalle persone che lei ha disturbato. Le querelanti sono tante, io avrei potuto farlo molti anni fa e non l'ho fatto. Dire Izzo Pizzo vuol dire darmi della mafiosa. Sono stata rimproverata perché a volte ho cercato di andare su temi più profondi di quelli che stavamo affrontando, la prima provocazione l'ha lanciata lei, parlando di mio marito e dei calci che stava dando e lei si chiedeva se fossero rivolti a qualcuno, cioè a me.

Izzo, sempre in presenza del marito, conclude dicendo: "Se il mio avvocato mi consiglia di andare, vado”.

Era già accaduto che tra le due ci fosse stato un battibecco durante una puntata dello show di Milly Carlucci, quando Lucarelli si era lamentata del fatto Tognazzi avesse consegnato dei fiori alla moglie dopo la sua esibizione e lei aveva risposto: "Il concorrente è lui ma ci sono anche io". Come due vere protagoniste non esitano a punzecchiarsi, perché secondo la giudice, Simona Izzo oscurerebbe il marito con le sue intromissioni.