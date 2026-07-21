Sigfrido Ranucci fuori da Report, il giornalista a Fanpage: “Falso, lo ha smentito anche la Rai”

Sigfrido Ranucci smentisce a Fanpage.it le indiscrezioni secondo le quali sarebbe stato sospeso dalla guida di Report dopo la vicenda relativa al legame con Valter Lavitola e al presunto coinvolgimento dell’imprenditore nell’attentato ai suoi danni.

Sigfrido Ranucci smentisce a Fanpage.it le indiscrezioni secondo cui, nella giornata di oggi, gli sarebbe stata comunicata la sospensione dalla guida di Report. Il giornalista, raggiunto telefonicamente dopo la diffusione delle voci che lo volevano fuori dalla trasmissione di Rai3 e sostituito dallo storico inviato Giorgio Mottola, ha chiarito che la notizia non corrisponde al vero.

"Che io sia fuori da Report è falso. Lo hanno già smentito Corsini (direttore dell'Approfondimento Rai, ndr) e Spadafora (direttore degli Affari legali Rai, ndr). A breve arriverà una smentita del Cdr anche a nome del direttore", ha dichiarato Ranucci a Fanpage.it.

Le indiscrezioni sulla sua presunta uscita dalla trasmissione hanno iniziato a circolare nelle ultime ore, alimentando l'ipotesi di un cambio alla guida dello storico programma di inchiesta di Rai3. Secondo le ricostruzioni circolate online, al posto di Ranucci sarebbe dovuto arrivare Giorgio Mottola, volto storico della redazione e tra gli inviati più noti del programma. Le voci, rivelatesi infondate, seguono le polemiche che, nelle scorse settimane, hanno coinvolto il giornalista in relazione al suo rapporto di amicizia con Valter Lavitola. La vicenda è finita al centro dell'attenzione generale anche alla luce del presunto coinvolgimento dell'imprenditore nell'attentato denunciato dallo stesso Ranucci lo scorso anno, circostanze che avevano alimentato una serie di speculazioni relativamente al suo futuro professionale.

Secondo quanto riferito dal conduttore di Report, tuttavia, non esiste alcun provvedimento nei suoi confronti. Al contrario, Ranucci sottolinea come la notizia sia già stata smentita dai dirigenti Rai e annuncia l'arrivo di un'ulteriore presa di posizione da parte del Comitato di redazione. Allo stato attuale, quindi, il giornalista resta saldamente alla guida di Report, il programma simbolo del giornalismo d'inchiesta del servizio pubblico, e le indiscrezioni su una sua sostituzione vengono definite prive di riscontro.