Shaila Gatta contro Stefania Orlando: “Ha paura di me e Lorenzo perché siamo carismatici” Shaila Gatta non ci sta e al Grande Fratello replica all’accusa di Stefania Orlando di avere inscenato la lite con Lorenzo Spolverato per attirare l’attenzione e vincere il reality. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Shaila Gatta contro Stefania Orlando dopo che quest'ultima ha chiarito di non credere alle liti continue tra lei e Lorenzo Spolverato. Ritiene, infatti, che siano frutto di un copione finalizzato a vincere il Grande Fratello. La ballerina non ha nascosto il suo fastidio. In cortile, si è sfogata con Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Mariavittoria Minghetti.

Shaila Gatta critica Stefania Orlando

Shaila Gatta non si spiega come mai Stefania Orlando l'abbia spronata a fare pace con Lorenzo dopo l'accesa lite dei giorni scorsi e, una volta che si sono riconciliati, li abbia accusati di avere un copione. Poi ha replicato all'insinuazione della gieffina, che ha parlato di una sudditanza nei confronti di Lorenzo e Shaila da parte di alcune concorrenti. La ballerina si è sfogata con le Non è la Rai – Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi – e Mariavittoria Minghetti:

La verità è che io non sto con voi sempre. Tante volte sono io che cerco voi. A parte alcune cose che mi capitano con Lorenzo e le condivido con voi, ma di che parliamo? Ognuno si fa i fatti suoi.

Perché Stefania ce l'ha con Shaila e Lorenzo: l'opinione della ballerina

Pamela Petrarolo ha commentato che è ridicolo che qualcuno debba giustificarsi su questo genere di cose. Shaila Gatta ritiene che le accuse di Stefania Orlando non siano casuali. È convinta che la concorrente abbia paura di lei e Lorenzo Spolverato perché come coppia sono forti:

Ma giustificarmi di cosa? Che una coppia vi spaventa? Perché la verità è che la coppia vi spaventa perché siamo due persone con carisma, questa è la verità. Mi fa anche onore questa roba. Wow che bello, si devono attaccare a noi per dire qualcosa altrimenti non c'è contenuto. La verità è che noi siamo rumorosi di natura, due pazzi che ieri hanno sbagliato. Io non faccio l'attrice nella vita.