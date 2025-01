video suggerito

Stefania Orlando stufa delle “finte” liti tra Shaila e Lorenzo: “Urlate poi ballate, è un copione per vincere il GF” Al Grande Fratello, Stefania Orlando non tollera più il modo teatrale in cui Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato vivono la loro relazione: “Litigate come dei pazzi al centro della casa e poi dodici ore dopo baci e abbracci. Sembra un copione. Lorenzo, tu faresti qualsiasi cosa per vincere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nelle ultime ore, la casa del Grande Fratello è stata per l'ennesima volta monopolizzata dalle liti tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due si sono concessi urla e sceneggiate in piena notte, salvo poi passare la mattinata successiva a ballare insieme. Stefania Orlando ha notato uno schema ben preciso nei comportamenti della coppia e non ha dubbi: "È un copione".

Stefania Orlando esausta, sbotta contro Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Stefania Orlando è stufa delle continue sceneggiate di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato a favor di telecamera. Ormai non si contano più le liti dei due all'interno della casa. Nell'ultimo scontro, il gieffino si è addirittura chiuso in bagno per dare pugni alla parete. Stefania ha deciso di affrontarli:

Ieri sera urlavate alle 2:30 di notte qui davanti e oggi ballavate sempre qui davanti al centro della casa. Voi dominate questa casa nel bene o nel male. Con le vostre litigate, con le vostre urla, con i vostri baci, state sempre al centro di questa casa. Non mi sembra una cosa normale. Ieri sera litigavate e sembrava un copione scritto. Quando litigo io, certe parole non mi vengono.

Lorenzo Spolverato ha replicato: "Lo abbiamo scritto bene, perché ha funzionato. Vediamo domani (se ci sarà la clip dedicata a loro in puntata, ndr)". Stefania Orlando ha continuato: "Mi è sembrata una cosa un po' too much. Non so come spiegarti. Alle 2:30 di notte venire al centro della casa a litigare come dei pazzi e poi dodici ore dopo baci e abbracci. Almeno io lo dico. Poi ovviamente nominatemi a pioggia, ma se esco voglio uscire dopo aver detto quello che sento".

A Lorenzo Spolverato: "Faresti qualsiasi cosa per vincere"

Stefania Orlando, in vena di verità, ha anche detto a Lorenzo Spolverato di essere certa che lui farebbe di tutto pur di portarsi a casa la vittoria del Grande Fratello:

Si capisce che vuoi vincere il programma e non c'è niente di male, ma secondo me faresti qualsiasi cosa per vincere questo programma. Cosa intendo per qualsiasi cosa? Qualsiasi cosa sia lecito, non parlo di reati. Parlo nell'ambito di un gioco che può prevedere qualsiasi mossa o strategia.

Lorenzo ha ammesso: "Io sono qui per arrivare fino alla fine, altrimenti non avrei accettato. Già arrivare in finale per me è un grande traguardo". E Stefania ha concluso: "No, no tu vuoi proprio vincere".