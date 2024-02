Serena Grandi: “Mio padre picchiava mia madre per gelosia, la accusava di nascondere i suoi amanti” Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Serena Grandi ha raccontato il burrascoso rapporto tra i suoi genitori. Dalle botte del padre ai traumi superati lentamente lungo l’arco della sua vita: “Io scappavo dalla vicina, adesso sto resettando”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Serena Grandi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, racconta il rapporto turbolento tra i suoi genitori, vissuto quando era ancora una bambina. “Mia madre e mio padre litigavano sempre però si amavano. Lui era molto geloso e si inventava sguardi e attenzioni inesistenti. Le diceva ‘Hai guardato quell’uomo’, oppure ‘ Hai guardato quel manifestato perché accanto c’era un uomo’. E lei rispondeva che non era vero ma volava qualche schiaffo. Io stavo in mezzo e correvo dalla mia vicina di casa. Sono cose pesanti che ho subito e che sto resettando”, ha ricordato l’attrice ripercorrendo gli anni più difficili della sua infanzia. La stessa Serena avrebbe riconosciuto questi schemi nei rapporti sentimentali vissuti da adulta, rapporti di fronte ai quali è scappata:

Ricordo che mio padre accusava mia madre di avere spento la luce perché stava passando il suo amante. Certe situazioni, da grande, le ho rivissute. Ci sono uomini che fanno scenate di gelosia per nascondere i propri impicci. Non credo più agli uomini. Sì, adesso ho un amore ma ognuno vive a casa sua. Io voglio la verità e la libertà.

Serena Grandi: “Adesso vivo in campagna”

Da qualche tempo, l’attrice si è trasferita a vivere in campagna. Non ha svelato il luogo scelto per vivere questa nuova fase della sua vita ma dovrebbe trovarsi in Toscana, terra che le è da sempre cara. Proprio lì avrebbe incontrato l’uomo al quale si accompagna oggi: “C’è un uomo nella mia vita che ama andare in barca. Vivo in campagna, in un paese turistico etrusco. Sto bene”.

Serena Grandi: “Usata dagli uomini, volevano il mio nome invece che la donna”

Infine, Grandi è tornata ad analizzare i rapporti collezionati lungo l’arco della sua vita, alcuni dei quali rimossi perché carichi di ricordi dolorosi: “La bellezza nella mia vita ha contato tutto. Ho amato molti uomini ma mi hanno fatto soffrire tanto. L’unico che temo di avere fatto soffrire io è il mio ex marito, Beppe Ercole. L’ho fatto soffrire perché me ne sono andata. Avevo avuto questo bambino, ero pazza di lui e nel frattempo ero diventata famosa. Volevo avere una vita ricca, trasgressiva, volevo vivere. Con un uomo più vecchio di te di 20 anni c’erano dei limiti. Lui era stanco, io invece volevo uscire, andare in discoteca…Ho avuto anche tanti uomini che mi hanno manipolato. Dicevano di volere la Serena vera e invece erano interessati al nome. Mi sono sentita usata”.