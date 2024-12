video suggerito

Serena de Ferrari e Gianluca Spettoli svelano il sesso del bebè in arrivo: “All’inizio spaventati, ora solo gioia” Serena de Ferrari, che interpreta Viola nella serie Mare Fuori, diventerà presto mamma. A Verissimo, l’attrice ha svelato il sesso del nuovo bebè in arrivo insieme al suo compagno Gianluca Spettoli: “Ho fatto il test insieme a mia sorella, ci siamo meravigliati quando è uscito positivo”. E sui problemi con gli haters: “A volte confondevano me con il personaggio, a Roma mi hanno rotto il vetro della macchina”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Serena de Ferrari, che interpreta Viola nella serie Mare Fuori, diventerà presto mamma. A Verissimo, l'attrice ha svelato il sesso del nuovo bebè in arrivo insieme al suo compagno Gianluca Spettoli, con cui sta insieme da un anno e mezzo. A Silvia Toffanin, l'attrice racconta come ha scoperto di essere incinta: "Ho fatto il test insieme a mia sorella, quando ho scoperto fosse positivo ero spaventata. Ora provo solo gioia". E sul successo dopo la celebre fiction Rai: "A volte confondevano me con il personaggio di Viola, a Roma mi hanno rotto il vetro della macchina".

Il sesso del bebè in arrivo di Serena de Ferrari

Al settimo mese di gravidanza, Serena de Ferrari non vede l'ora che nasca il suo bebè. A Verissimo, lei e il suo compagno Gianluca Spettoli ne hanno svelato il sesso: : sarà una bambina e – probabilmente – si chiamerà Maia. "Sono molto felice che sia capitato adesso che sono così giovane, visto che ho 26 anni, così non avremo tanta differenza generazionale. All'inizio ero spaventata, penso sia normale, ma ora c'è tanta gioia", le parole dell'attrice.

De Ferrari ha anche raccontato del suo rapporto con il fidanzato Gianluca e il modo in cui hanno scoperto della gravidanza: "Lui ha un sacco di pazienza perché i primi tre mesi di gravidanza non sono stati facili, avevo le nausee. La gravidanza è stata una sorpresa, non mi veniva il ciclo e ho fatto il test ed era positivo, ero con mia sorella e lei mi diceva che era sbagliato. Ne ho fatti altri tre o quattro ed erano sempre positivi. Quando gli ho mandato la foto eravamo entrambi meravigliati, ma ci siamo cimentati in questa nuova avventura".

Il rapporto col successo dopo Mare Fuori

L'attrice ha poi raccontato del modo in cui ha vissuto il successo dopo aver interpretato Viola in Mare Fuori: "All'inizio è stato scioccante, ora è parte della vita di tutti i giorni. Mi rendo conto che alcune piccole cose sono cambiate, prima uscivo in pigiama a fare la spesa. Ora non posso. Per il resto è bello, il pubblico si è affezionato più a me che al mio personaggio, alla storia che ho raccontato". E sui commenti degli haters nei confronti del suo personaggio: "Forse alcuni spettatori sono bambini, non capiscono che io e lei siamo due cose diverse. Ho ricevuto insulti pesanti, a Roma mi hanno addirittura rotto un vetro della macchina". Le cose, però, sono cambiate dalla terza stagione: "Hanno visto la storia di Viola e hanno capito che io sono solo Serena".