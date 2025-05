video suggerito

Senza Cri accusata di essere invidiosa di Nicolò Filippucci, la replica dell'ex cantante di Amici 24: "Generate odio" Senza Cri ha replicato a un utente che sui social l'ha accusata di essere insofferente e invidiosa nei confronti di Nicolò Filippucci.

A cura di Daniela Seclì

L'eliminazione di Nicolò Filippucci nel corso della semifinale di Amici ha suscitato un'ondata di polemiche. In tanti ritengono che il cantante meritasse la finale. Intanto, in queste ore, c'è chi ha accusato Senza Cri di essere gelosa di lui. La cantante, anche lei ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, è intervenuta sui social per dire la sua.

L'accusa a Senza Cri: "È gelosa di Nicolò Filippucci"

Su X da giorni si susseguono valanghe di post su Nicolò Filippucci e su quanto sia stata ingiusta la sua eliminazione durante la semifinale del talent di Canale5. Tra i tanti, anche quello di un utente che ha accusato Senza Cri di essere invidiosa di lui: "C’è una cantante che, anche a programma finito, dimostra la sua insofferenza nei confronti di Nicolò e conferma l’invidia che ho sempre pensato lei provasse". A supporto di questa tesi un like presumibilmente non ricambiato: "Nicolò ha subito messo mi piace al suo ultimo progetto…Lei? Non pervenuta. Lei e il suo gruppo di rosiconi".

La replica dell'ex cantante di Amici 24

Il post dell'utente non è passato inosservato. Le sue parole sono giunte anche all'orecchio della diretta interessata. La cantante, all'anagrafe Cristiana Carella, ha replicato e ha smentito categoricamente l'accusa che le è stata rivolta: "Io e Nicolò abbiamo un ottimo rapporto". Ritiene che questi post siano solo un modo per fare scaturire una catena di odio contro dei ragazzi che non hanno fatto nulla di male se non partecipare a un programma televisivo. Le sue parole, affidate a un post su X, sono state:

Ciao Filippo, io e Nico abbiamo un ottimo rapporto, mi spiace molto che voi insinuiate certe cose per potervi aggregare e generare una catena di odio contro dei ragazzi che non vi hanno fatto proprio nulla. Certo mi rendo conto che ognuno si diverte come può! Buon proseguimento.