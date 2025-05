video suggerito

Nicolò torna sui social dopo l'uscita da Amici 24, ma i fan non accettano il verdetto e organizzano una protesta Sui social sono migliaia i fan di Nicolò Filippucci che non hanno accettato la sua uscita da Amici 24, convinti che meritasse la finale e anche la vittoria. Su Instagram i commenti di stupore sono continuati ad arrivare e, nel frattempo, su TikTok circola anche l'annuncio di una protesta fisica, che dà appuntamento a sabato 17 maggio (il giorno prima della finale) fuori dagli studi.

A cura di Elisabetta Murina

L'uscita di Nicolò Filippucci da Amici 24 non è passata inosservata sui social, dove diversi fan si stanno organizzando per mettere in atto una vera e propria protesta. Il cantante è stato eliminato nel coso della semifinale di sabato 10 maggio, perdendo per un soffio la possibilità di accedere alla finale. A contendersi la vittoria ci saranno tre ballerini (Alessia, Daniele e Francesco) e due cantanti (Antonia e Trigno).

Fan in protesta per l'uscita di Nicolò da Amici 24: cosa sta succedendo

Sui social sono migliaia i fan di Nicolò che non hanno accettato la sua uscita da Amici 24, convinti che meritasse la finale e anche la vittoria. I commenti sotto il post Instagram che ne annunciava l'eliminazione sono continuati ad arrivare anche nei giorni successivi, tra rabbia e voglia di protestare ‘boicottando' la finale. "La semifinale più ingiusta della storia", "scandaloso", "non ho parole", "il talento vero appena potete lo mandate via", sono alcuni dei messaggi che si leggono. Su TikTok circola anche l'annuncio di una protesta fisica, che dà appuntamento a sabato 17 maggio (il giorno prima della finale) fuori dagli studi di Amici per esprimere il dissenso contro una decisione ingiusta.

Il primo post sui social dopo l'eliminazione

Dopo le prime parole rilasciate a WittyTv e il saluto ‘artistico' ai compagni, Nicolò è tornato su Instagram con un lungo post. Il cantante ha tracciato un bilancio della sua esperienza ad Amici, iniziata lo scorso settembre e finita a un passo dalla finale: "Grazie dal profondo del cuore. Sono stati otto mesi stupendi, otto mesi che non avrei mai pensato di vivere, è stato un viaggio che mi ha fatto crescere tanto come artista ma soprattutto come persona". Il cantante ha poi ringraziato tutti coloro che hanno fatto parte di questa esperienza, con una menzione a Maria De Filippi e alla sua prof Anna Pettinelli: "Un immenso grazie a Maria per avermi dato la possibilità di fare quello che amo. E infine grazie a tutti i professori ma soprattutto ad Anna che ha sempre creduto in me, si, sin dal primo giorno, aiutandomi tanto e spronandomi continuamente". Il prossimo 23 pubblicherà il primo EP dal titolo Un'ora di Follia.