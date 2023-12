Selvaggia Lucarelli punzecchia Zazzaroni sul caso Ferragni a Ballando: “Hai fatto donazioni strane?” Scambio tra i due giudici nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, con evidente riferimento sarcastico alla vicenda che ha riguardato l’influencer nell’ultima settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era inevitabile che il caso Ferragni-pandoro finisse nel flusso dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, dove protagonista, tra i giudici, c'è Selvaggia Lucarelli, il personaggio pubblico che più si è esposto negli ultimi mesi sulla questione. L'argomento è spuntato in chiave scherzosa, durante il commento di Selvaggia Lucarelli all'esibizione di Sara Croce, chiamando in causa il suo collega Zazzaroni: "Questa sera ho deciso che racconterà i fuori onda di Zazzaroni".

Il giornalista prova a placarla, riferendosi evidentemente ai fatti dell'ultima settimana: "Tu hai fatto troppi casini di recente". E allora Lucarelli prende la palla al balzo: "Hai fatto donazioni strane? Hai qualcosa da dire?", riferendosi evidentemente alla questione beneficenza che ha generato grande caos nell'ultima settimana. Lucarelli ha quindi proseguito, riferendosi proprio a Zazzaroni:

Ha detto, mentre c'era la pubblicità, che era un po' noioso, un po' che palle tutte queste prese. Forse – dai Ivan non ti arrabbiare – che palle si può dire, non da Diaco ma qui si può dire. Insomma, per una finale mi aspettavo qualcosa di più divertente.

Zazzaroni ha ribattuto, se pure in tono scherzoso, ma la questione si è chiusa lì, tra gli applausi del pubblico. In un'intervista a Fanpage delle scorse ore il giornalista ha parlato del suo ruolo nel programma, rispondendo all'ipotesi di una fine dell'esperienza dopo quasi 18 anni: "Come fai a essere stanco? Dieci sabati all’anno, arrivi alle 7 di sera per cinque ore e poi la sera vai a mangiare, stai insieme. È un gruppo che è sempre quello, è una famiglia allargata che in 16 anni ha cambiato due, tre persone. La squadra, però, è sempre quella e questo ti aiuta molto. È divertente. Quindi ha aggiunto:

C’è una cosa che la gente non ha capito di Ballando. Che è un programma utile. Serve a chi lavora nella comunicazione, a chi fa il mio mestiere. A me ha dato tante di quelle cose che non immagini. Ti restituisce una popolarità pulita e sana, non invasiva. C’è una fidelizzazione incredibile. Gente di tutte le età che ti ferma per strada, sono carini, ed è una cosa piacevole per chi fa il mio mestiere che è un mestiere divisivo.