video suggerito

“Se vinci forte, ti taglio i baffi”, ma Francesco si fa fregare dal Dottore: porta a casa solo 10mila euro Nella puntata di Affari Tuoi del 17 giugno, Francesco dalla Toscana ha vinto 10mila euro dopo essere stato “fregato dal Dottore” nell’ultimo cambio. Il parrucchiere di Fucecchio aveva promesso di tagliarsi i baffi se avesse vinto 100, 200 o 300mila euro, ma a questo punto può tenerli. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

93 CONDIVISIONI condividi chiudi

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 17 giugno, è stato Francesco dalla Toscana, soprannominato "il baffo" del programma. Il parrucchiere di Fucecchio, originario di Vinci, ha accettato la sfida di Stefano De Martino: "Se stasera vai via con 100, 200 o 300mila euro ti tagli i baffi". Francesco, sposato con Claudia ("Una bellissima moglie che mi sopporta") e padre di Ginevra di 11 anni, ha giocato accompagnato dal fratello Luca, host di un bed and breakfast. I due fratelli sono tornati a casa con 10mila euro, cifra contenuta nel pacco numero 6 della Lombardia, ottenuto dopo un ultimo cambio che si è rivelato sfavorevole. La specialità regionale della serata erano le pappardelle al ragù.

La partita di Francesco ad Affari Tuoi

La serata è iniziata nel migliore dei modi per il "baffo" toscano. Il primo pacco aperto, il numero 7, conteneva solo 200 euro, seguito dal pacco numero 3 del Friuli Venezia Giulia che ha rivelato la mascotte Gennarino, dando vita al consueto momento di ingresso del cane. Il terzo tiro ha eliminato un altro pacco blu, con Stefano De Martino che ha consigliato di "cavalcare l'onda".

La striscia positiva si è interrotta al quarto tiro quando il pacco della Sicilia (numero 16) ha rivelato 200mila euro. Il quinto pacco, del Trentino Alto Adige (numero 9), ha portato via 15mila euro. Un bilancio comunque positivo che ha fatto partire la canzone di Madame "Né bene, né male". L'ultimo tiro prima della prima telefonata del Dottore ha eliminato zero euro dall'Emilia Romagna (pacco 5), accompagnato come di consueto da "Anema e Core" di Serena Brancale.

La prima offerta del Dottore è stata di 31mila euro, prontamente rifiutata dai fratelli che hanno proseguito con tre tiri. Il pacco della Campania (numero 10) ha eliminato 75mila euro. "Poteva andare meglio", ha notato De Martino. Con l'obiettivo di trovare le pappardelle, hanno chiamato il Molise (numero 2), pescando solo 10 euro, seguito dalle Marche (numero 4) con 50mila euro.

Il Dottore ha quindi proposto un cambio, ma con più rossi che blu in gioco, i fratelli hanno deciso di proseguire. Il tiro successivo ha rivelato le tanto ricercate pappardelle dall'Abruzzo, ma il pacco seguente, il numero 1 del Lazio, conteneva purtroppo 300mila euro.

Il finale di Francesco ad Affari Tuoi: l'ultimo cambio fatale

Arrivati con 3 pacchi blu e 5 rossi, il Dottore ha offerto nuovamente un cambio. Questa volta, con i 100mila euro ancora in gioco, i concorrenti hanno accettato, prendendo il numero 6 della Lombardia al posto del 12. "È un numero importante, di una persona che non c'è più. Penso che da lassù mi possa dare una mano", ha spiegato Francesco. Con due tiri a disposizione, hanno prima aperto il Piemonte (numero 19), trovando fortunatamente solo 1 euro, seguito dalla Liguria (numero 18) con 5mila euro. La partita sembrava mettersi bene. Il Dottore ha offerto 18mila euro per rinunciare a due tiri, ma l'offerta è stata rifiutata. Il primo pacco scelto, la Basilicata (numero 14), conteneva 5 euro, mentre il secondo, la Sardegna (numero 8), ha eliminato 20mila euro. Un nuovo cambio proposto dal Dottore è stato rifiutato, ma il tiro successivo ha eliminato i cruciali 100mila euro dall'Umbria (numero 11). A questo punto, i baffi erano al sicuro.

Rimasti con 100 euro, 10mila e 30mila euro, il Dottore ha offerto esattamente 10mila euro per l'ultimo tiro. "Io sono venuto qui dopo 31 puntate e volevo vincere qualcosa di più, di certo puntiamo ai 30mila", ha dichiarato Francesco. Hanno scelto di aprire il pacco 12 che avevano cambiato, scoprendo che conteneva 100 euro. Con "soldi sicuri" garantiti (10mila o 30mila euro), il Dottore ha giocato il tutto per tutto, offrendo un ultimo cambio che ha messo in difficoltà i concorrenti. "Hai fatto un colpo da giocatore", ha osservato De Martino quando hanno accettato. Purtroppo, Francesco si è fatto "fregare dal Dottore", portando a casa 10mila euro invece dei 30mila che aveva nel pacco originale.