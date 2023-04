Scontro tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli: “Sei una gatta moscia, stai al tuo posto” Scontro acceso tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli a Uomini e Donne. La dama del Trono Over commenta il comportamento della tronista e dei suoi corteggiatori che, però, non esita a risponderle a tono, scatenando il suo fastidio.

A cura di Ilaria Costabile

L'appuntamento di giovedì 6 aprile di Uomini e Donne è stato piuttosto turbolento, a seguito del battibecco particolarmente acceso tra Roberta Di Padua e la tronista Nicole Santinelli. Le due hanno iniziato a lanciarsi frecciatine pungenti dopo un commento della Dama del Trono Over alla giovane tronista.

Il commento di Roberta Di Padua sul Trono di Nicole

Lo scontro ha avuto inizio con un commento che Roberta Di Padua ha fatto dopo aver visto l'incontro tra Nicole Santinelli e uno dei suoi corteggiatori, Andrea, contestando il fatto che da nessuno dei due trasparisse una vera emozione e che avessero sempre lo stesso atteggiamento:

Lei è sempre uguale, entra, saluta, tutta piatta. Ma a parte questo io non ho mai visto dei corteggiatori così sottoni. Non hanno proprio gli attributi di mantenere il punto. Lei è proprio incommentabile. Tu bella mia non ti arrabbi mai, tu baci, sei piatta. Sempre tutto allo stesso modo, esci per quella che sei. Allora sei proprio una noia se sei questa. Il tono le altre lo alzano se non sono d’accordo. Eravamo abituati ad un trono come quello di Lavinia che si è fatta vedere in tutte le sfaccettature. Non piaci a nessuno, solo a questi tre sottoni.

Nicole Santinelli stuzzica la dama

La risposta di Nicole Santinelli non si è fatta attendere. La tronista, infatti, non ha per niente gradito il commento della dama di Cassino, per cui non ha avuto alcun problema a sottolineare come i suoi comportamenti siano il frutto di determinate situazioni e che non faccia nulla di preparato o inappropriato, chiudendo con una frecciatina piuttosto pungente:

Tu sei così brava, sono cinque anni che stai qui. Spiegacelo te come si fa a trovare un uomo che sei qui da anni. Io non faccio la pazza se non ho motivo di farla, così come non faccio la gelosa senza motivi. E non paragonarmi a Lavinia, io non sono lei, sono me stessa. Non voglio essere paragonata agli altri. Forse sei gelosa perché non hai mai trovato un uomo che ti fa delle avances perché sei te che ci provi con i maschi

Infine, la tronista ha terminato il suo intervento stuzzicando ancor di più la dama: "Poi se vuoi ci vediamo fuori e ti spiego meglio le cose come stanno. La visibilità te l’ho data adesso finiscila. Se fuori sei piena di uomini che ci fai qui?".

La furia di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua non è riuscita a trattenere il fastidio per l'ultima stoccata ricevuta e quindi, immediatamente, si rivolge alla tronista intimandole di non sconfinare con le parole e si rivolge a lei con un appellativo non propriamente piacevole: