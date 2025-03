video suggerito

Scontro al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato attacca Mariavittoria Minghetti: "Falsa, assumiti le tue responsabilità" Lite nella notte al Grande Fratello. Dopo la diretta, Lorenzo Spolverato si è scagliato contro Mariavittoria Minghetti. Jessica Morlacchi è intervenuta per difendere la gieffina.

A cura di Daniela Seclì

Dopo la diretta del Grande Fratello di lunedì 10 marzo, il clima nella casa si è fatto incandescente. Lorenzo Spolverato è apparso furioso con Mariavittoria Minghetti perché pretende di sapere chi le abbia detto che lui ha spinto Shaila Gatta a fingersi interessata a Emanuele Fiori. Accusa che si è rivelata vera e che ha spinto Alfonso Signorini a dire a Shaila e Lorenzo che "hanno perso la faccia". Jessica Morlacchi è intervenuta e ha suggerito a Mavi di non cadere nella provocazione di Lorenzo.

Lo scontro tra Lorenzo Spolverato e Mariavittoria Minghetti

Scontro dopo la diretta del Grande Fratello. Lorenzo Spolverato ha incalzato Mariavittoria Minghetti perché svelasse il nome di chi le ha confidato che lui ha spinto Shaila verso Emanuele per creare una dinamica: "Tu l'hai tirata fuori. Ti dovresti prendere le responsabilità di dirci chi è stato perché noi l'avremmo fatto. L'hai tirata fuori tu. Se fossi amica di Shaila, come manifesti, lo faresti e invece non sei amica di Shaila. Puoi anche evitare di manifestare la tua amicizia con Shaila, perché non ci crede nessuno". Mariavittoria Minghetti gli ha fatto presente che questa cosa riguarda lui, non Shaila.

L'intervento di Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi, notando Lorenzo e Mariavittoria discutere, si è avvicinata alla gieffina: "Ti sta punzecchiando perché vuole il nome, non ci cascare come un broccolo". Poi, si è rivolta direttamente a Spolverato: "Non te lo vuole dire, basta. Glielo hai chiesto pure sul divano, lei non te lo vuole dire". Il concorrente l'ha invitata a non immischiarsi nella discussione, ma Jessica gli ha detto che in fondo è esattamente quello che succede quando qualcuno vuole parlare con lui, intervengono subito Shaila o Chiara: "Ti piace quando non parli da solo e hai tutti addosso? Mariavittoria ha me. […] Ti manca Pulcinella e Arlecchino, poi hai finito le maschere". Ma lui ha continuato a inveire contro Mariavittoria:

Questa cosa l'hai tirata fuori al momento giusto per mettermi in cattiva luce come tutti gli altri nella casa. Ce la farete, vediamo come andrà a finire, ma ce la farete. Io so chi sono. Tu sei falsa e incoerente.