Sara ad Affari Tuoi rifiuta l’assegno finale e perde tutto, De Martino la provoca: “Avevi detto zero rimorsi”

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di stasera, martedì 17 febbraio 2026, Sara della Regione Toscana. Originaria di un paesino in provincia di Pisa, Pappiana, lavora come rappresentante commerciale: ha giocato la sua partita accompagnata dal fidanzato Christian. Dopo una lunga partita contro il dottore e aver tritato tutti gli assegni che le sono stati proposti, tra cui quello finale da 60mila euro, la coppia è tornata a casa a mani vuote.

La partita di Sara ad Affari Tuoi

Con i primi sei tiri a disposizione, Sara ha eliminato dal tabellone 15mila euro, 0 euro, 1 euro, 200 euro, 75mila euro, 30mila euro. Il dottore, allora, le ha offerto 36mila euro. "Carini, ma noi stiamo ristrutturando. Triterei", le parole di Sara prima di tritare l'assegno. Aperti i pacchi da 50mila euro, 20 euro e da 300mila euro, il dottore ha proposto il cambio. "Ho sempre pescato pacchi blu, una tragedia. Io gli darei una svolta, provo col cambio. Accetto", ha dichiarato la pacchista prima di lasciare il suo 7 per il pacco numero 6. Il suo pacco conteneva 10mila euro.

Eliminato dal tabellone il pacco ballerina e 100mila euro, il dottore ha riproposto il cambio dopo il gioco delle carte. Rifiutato, Sara ha aperto il "tartaddome", pacco speciale inventato da Herbert Ballerina. E il dottore ha proposto 18mila euro. "A me piace molto giocare, è una bella cifra ma c'è di meglio, rifiutiamo", le parole prima di tritare il nuovo assegno. Eliminato dal tabellone Gennarino, il dottore ha offerto il cambio, accettato. Ha lasciato il 6 per il numero 17: "Il 6 me l'aveva dato la nonna, l'unica nonna che mi è rimasta. Qualche anno fa ho perso nel giro di 6 mesi tutti i nonni, che sono stati i miei genitori. È stato un anno tosto, brutto, e da lì ho deciso di prendere Romeo, il mio cane, Spero mi aiuti in un altro senso", ha dichiarato prima di svelare il contenuto di quel pacco. Al suo interno c'erano 50 euro. Il dottore, allora, ha offerto 20mila euro: "Fanno comodo, ma ho voglia di giocare. Rifiuto".

Il finale di Sara che torna a casa a mani vuote

Aperto il pacco nero dal valore di 300mila euro, il dottore ha offerto 20mila euro. "Finché ci sono i 200mila, c'è speranza. Rifiuto" ha dichiarato Sara prima di eliminare dal tabellone 20mila euro. Il dottore ha proposto 36mila euro e la pacchista ha commentato: "Sento la voce del mio papà che dice "prendili", e la suocera che dice "non tornare a casa senza niente". E chi ci torna dalla suocera senza niente? Per come sono fatta io andrei avanti, sono tosta, ma le voci dicono accetta. Ma io non ho mai ascoltato nessuno. Non so se faccio bene, ma rifiuto". Bene ha fatto perchè ha aperto il pacco contenente 10 euro, rimanendo in finalissima con 200mila euro e 100 euro. Davanti all'assegno da 60mila euro, Sara ha dichiarato: "La suocera è contenta, il papà pure. Nella coppia lui (il fidanzato, ndr) è quello razionale, che mi aiuta a prendere decisioni ponderate. Io preferisco una vita di rimorsi piuttosto che di rimpianti. Il rimpianto mi uccide. Ma 60mila sono tanti, ma se avessi qui 200mila euro ci penserei tanto. Se avessi 100 euro, domani si torna a lavorare. Rifiuto l'offerta". Dopo aver raccontato il motivo per il quale ha scelto di giocarsela fino alla fine con il numero 17, giorno del compleanno della sua nonna, ha scoperto l'esito della sua partita. Sara è tornata a casa con 100 euro. "Senza rimorsi eh, lo abbiamo detto. Senza rimorsi" ha commentato De Martino prima di salutarla.