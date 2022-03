Russia prende di mira Peppa Pig come rappresaglia per sanzioni, si potrà usare senza copyright Come rappresaglia per le sanzioni economiche contro Mosca, un tribunale russo ha stabilito che l’immagine di Peppa Pig, il noto cartone animato per bambini, potrà continuare a essere usato in Russia senza alcune punizione, cioè senza rispettare il copyright.

A cura di Elisabetta Murina

La Russia se la prende anche con Peppa Pig. Come rappresaglia per le sanzioni economiche contro Mosca, un tribunale russo ha stabilito che l'immagine del famoso personaggio dei cartoni animati potrà continuare a essere usato senza alcuna punizione, cioè senza rispettare il copyright e il diritto d'autore. A riportarlo è il Daily Mail.

La decisione del tribunale russo

La Entertainment One, la società che possiede i diritti del noto cartone animato, aveva fatto causa a un imprenditore russo per aver disegnato la sua versione del personaggio violando, a detta loro, il copyright. Per questo motivo, l'azienda aveva chiesto un risarcimento di 40mila rubi, cioè circa 273 euro, che però era stato respinto.

Il tribunale russo, infatti, ha rifiutato la richiesta di violazione presentata dalla Entertainment One e ha preso una decisione che potrebbe rivelarsi pericolosa in materia di violazione del copyright. Il giudice Andrei Slavinsky, come riporta il Daily Mail, ha stabilito che l'immagine di Peppa Pig può essere utilizzata dalle imprese russe senza alcuna punizione. La decisione è stata presa come rappresaglia per le sanzione economiche imposte alla Russia in seguito all'invasione dell'Ucraina. Il giudice, infatti, ha fatto riferimento alle "azioni ostili degli Stati Uniti e di altri paesi stranieri".