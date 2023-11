Rosy Chin festeggia il compleanno in diretta al GF e si commuove al messaggio della sua famiglia Rosy Chin riceve una bellissima sorpresa nella puntata di giovedì 2 novembre del Grande Fratello. La chef, infatti, compie 38 anni e per l’occasione ha ricevuto un video messaggio dalla famiglia per il quale non riesce a trattenere la commozione.

A cura di Ilaria Costabile

I festeggiamenti nella casa del Grande Fratello non finiscono mai, anche in diretta, infatti nella puntata di giovedì 2 novembre, a mezzanotte, si è festeggiato il compleanno di Rosy Chin. La chef compie 38 anni e per l'occasione Alfonso Signorini le ha fatto arrivare un messaggio davvero speciale da parte della sua famiglia, davanti al quale non è riuscita a trattenere le lacrime.

Il messaggio di auguri per Rosy Chin

Tutti riuniti per Rosy, i suoi genitori, il fratello, ma soprattutto i suoi figli e il marito hanno registrato un breve video messaggio da far recapitare alla gieffina, per farle sentire la loro vicinanza in un giorno importante come il suo compleanno. "Tanti auguri mamma" intonano i bambini in apertura del video, seguiti dal nonno, il papà di Rosy che da capofamiglia "Ciao Rosy, tanti auguri, siamo tutti con te, continua e vai avanti, festa la fai tu e la torta la mangiamo noi". Interviene, poi, il marito Paolo che con dolcezza le dice: "Tanti auguri amore, continua il tuo percorso in serena tranquillità, noi stiamo bene e sta andando tutto bene". A seguire, poi, il fratello le rivolge un ultimo messaggio: "Ciao Ro', sappi che ti guardiamo sempre, ti voglio tanto bene".

La commozione di Rosy

La gieffina, nel vedere tutti i suoi familiari riuniti, non è riuscita a trattenere la commozione e tra le lacrime, infatti, ha ringraziato Alfonso Signorini per questo regalo inaspettato, raccontando anche un po' di sé: