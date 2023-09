Roberta Di Padua su Riccardo Guarnieri: “Mi mandava fiori mentre frequentava due donne del parterre” In un’intervista a Uomini e Donne Magazine, Roberta Di Capua svela alcuni retroscena su Riccardo Guarnieri, quest’anno assente nel programma condotto da Maria De Filippi. Secondo la dama, nell’edizione passata il tarantino le avrebbe mandato dei fiori anonimi mentre frequentava Giusy e Mariangela Tregnago.

A cura di Sara Leombruno

A Uomini e Donne i partecipanti sono soliti scambiarsi frecciatine anche attraverso canali che prescindono dal programma stesso, postando pensieri personali sui social o rilasciando interviste a riviste di gossip, generando vere e proprie discussioni che vengono poi riprese in trasmissione. Questa volta, però, a finire al centro delle diatribe è stato un cavaliere che non fa più parte del cast: si tratta di Riccardo Guarnieri, divenuto noto per la storia – ormai conclusa – con Ida Platano. A parlare di lui svelando alcuni retroscena sul loro rapporto è stata Roberta Di Capua, dama del parterre femminile che in passato aveva avuto una frequentazione con il tarantino. A quando pare, quest'ultimo avrebbe continuato a dedicarle attenzioni anche mentre frequentava altre donne del parterre, vediamo perché.

I fiori anonimi di Riccardo per Roberta Di Capua

Questa volta Roberta ha parlato attraverso un'intervista per la rivista Uomini e Donne Magazine, il cui nuovo numero è uscito il 29 settembre. Alla dama è stato chiesto se le avesse fatto effetto non vedere la sua ex fiamma tra i volti del parterre di quest'anno. Di tutta risposta, Di Capua si è detta indifferente nei suoi confronti, precisando che però non potesse dire la stessa cosa per lui. In base al suo racconto, durante le ultime due settimane della passata edizione Guarnieri le avrebbe inviato dei fiori in modo anonimo, per poi rivelarsi a stagione conclusa. Tuttavia, la cosa non avrebbe reso particolarmente felice Di Padua, dato che in quel periodo il pugliese stava frequentando Giusy e Mariangela Tregnago, cosa che le aveva fatto ritenere il gesto una mancanza di rispetto verso le due donne.

Perché Riccardo Guarnieri non partecipa a Uomini e Donne

La mancata partecipazione di Riccardo Guarnieri all'attuale edizione di Uomini e Donne aveva lasciato perplessi gli spettatori, visto che la sua era stata negli anni una presenza costante nel programma. Alcune voci sostengono che il pugliese abbia scelto di non partecipare perché avrebbe trovato l'amore fuori dal programma. Stando alla testimonianza di un utente social rilasciata a IsaeChia, il pugliese sarebbe stato avvistato con una giovane ragazza, mentre i due erano mano nella mano: "Lei è giovane e molto bella, semplice e non appariscente. Ha i capelli lunghi, biondi, e non ha nulla delle altre donne che Riccardo ha frequentato nel programma", aveva rivelato la fonte.