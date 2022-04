Riccardo Guarnieri e Ida Platano si ritrovano a Uomini e Donne e ballano insieme emozionati Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne ed ha ritrovato nel parterre femminile la sua ex Ida Platano. Dopo un breve confronto, i due si sono stretti in un abbraccio ed hanno ballato insieme.

A cura di Gaia Martino

Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne dopo la storia naufragata con Roberta Di Padua. L'ex Cavaliere non ha smesso però di credere nell'amore nonostante sostenga di essere poco fortunato con le donne. In studio ha ritrovato la sua ex, Ida Platano con cui, dopo aver avuto un confronto, si è stretto in un caloroso abbraccio. La (ex) coppia ha ballato al centro dello studio, entrambi sono apparsi visibilmente emozionati.

L'entrata di Riccardo Guarnieri e il confronto con Ida Platano

Riccardo Guarnieri ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne oggi e non appena preso posto al centro ha aperto il discorso con la sua ex, Ida Platano, presente nel parterre femminile. "Maria, è vero che pensi che Ida sia stata con uno che non se la filava nemmeno?" ha chiesto alla conduttrice che gli ha risposto: "Io ho sempre pensato che tra te e lei quello che sentisse di più il bisogno di stare insieme era lei". Il Cavaliere ha poi coinvolto Ida, chiedendole di commentare: "Io sentivo il tuo amore all'inizio, poi no, diventava sempre meno". In studio è partito lo scontro quando anche Tina Cipollari è intervenuta per dire la sua, sostenendo che la Platano abbia sempre messo in risalto i difetti degli uomini che ha frequentato. "Hai qualche rancore forse, io non ho detto niente di male nei tuoi confronti" ha detto la Dama rivolgendosi al suo ex. Maria De Filippi ha preso ancora una volta le difese della Platano, facendo notare al pugliese che Ida sia stata anche in analisi per superare la rottura. "Io comunque non provo rancore, ma vedo che non sei cambiata, non riesci ad elogiare una persona" ha aggiunto il Cavaliere. Una volta finito il confronto, Maria De Filippi ha calmato le acque ed ha chiesto ad entrambi le sensazioni provate nel ritrovarsi di nuovo insieme a Uomini e Donne.

"Per me è stata una grande storia d'amore"

"Siete stati tanto tempo insieme, ora ci sarà un'amicizia?" ha chiesto Maria De Filippi a Riccardo Guarnieri il quale ha risposto: "Non lo so, ma per me è stata una grande storia d'amore". La conduttrice ha chiesto poi ad entrambi le sensazioni provate nel rivedersi. "Mi fa piacere, mi piacerebbe chiacchierare con lei senza stare lì a tirare fuori le cose passate" ha detto il Cavaliere, "Rivederlo non mi è dispiaciuto" ha aggiunto Ida, visibilmente imbarazzata, prima di alzarsi per ballare con lui.