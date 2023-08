Reazione a Catena gioca con i doppi sensi, l’indizio di Liorni: “C’è chi l’infila e chi l’appoggia” Ieri sera durante Reazione A Catena, Marco Liorni ha fatto scoppiare a ridere i concorrenti per gli indizi inaspettati: “C’è chi l’infila e c’è chi l’appoggia”, “Si piega ma non si spezza”, le frasi ricche di doppi sensi che hanno rallentato il gioco. “Non capisco questa ilarità”, le parole del conduttore.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Reazione a Catena ieri, lunedì 31 luglio, è andato in onda un divertente siparietto. I concorrenti della puntata – le campionesse Le Tre e Lode e gli sfidanti I Girasoli – dovevano indovinare la parola segreta attraverso alcuni indizi forniti dal conduttore Marco Liorni. Alcune frasi però contenevano diversi doppi sensi e per tutti è stato impossibile non ridere.

Le frasi di Marco Liorni che hanno rallentato il gioco

Dovevano imparare la parola "Carta" e per arrivare alla soluzione Marco Liorni ha fornito loro diverse frasi-indizi. Alcune però contenevano dei doppi sensi impossibili da non notare: "Può essere semplice", "C’è chi l’infila e c’è chi l’appoggia", "Si piega ma non si spezza" sono le frasi pronunciate dal conduttore che hanno fatto scoppiare a ridere i presenti e il pubblico da casa. "Non capisco questa ilarità, non riesco a capire perché ridete" ha subito commentato Liorni, visibilmente divertito.

Le Tre e Lode, le campionesse in carica a Reazione a Catena

L’edizione in corso di Reazione a Catena ha delle imbattibili campionesse dallo scorso 14 luglio, giorno in cui hanno battuto i Festaioli e iniziato il loro percorso vincente. Anche ieri sera le tre insegnanti all'Università di Ferrara che partecipano con il nome Le Tre e Lode, hanno indovinato la parola finale del gioco (Cancelletto) e aggiunto altro denaro al loro bottino. Il team delle donne è composto da Marianna Scaglioso, Chiara Pollio e Lauretta Rubini. Oltre ad essere colleghe di lavoro insegnando nella stessa Università, da diverso tempo condividono un solido rapporto d’amicizia che va al di là delle lezioni scolastiche. Di puntata in puntata hanno dimostrato la loro complicità e sono riuscite a sconfiggere tutti i loro avversari soprattutto grazie alla capacità che mostrano nel trovare le parole dell’Intesa Vincente.