Rai1 modifica la programmazione per la Coppa Davis: variazione Domenica In, stop a Da noi a ruota libera e L’Eredità

Anche domani, domenica 23 novembre, la Coppa Davis ruba la scena su Rai 1 e modifica la programmazione. Domenica In durerà solo un’ora, mentre salteranno le messe in onda di Da noi a ruota libera e L’Eredità: ecco come cambia il palinsesto per la finale di tennis con l’Italia.

La Coppa Davis cambia di nuovo il palinsesto della Rai. Per domani, domenica 23 novembre 2025, è prevista la finale che vedrà sfidare l'Italia contro una tra Germania e Spagna. Per conoscere la squadra con cui la nazionale si contenderà la simbolica Insalatiera, bisognerà attendere l'esito della semifinale in programma per oggi, a partire dalle ore 12:00. L'inizio del match finale, invece, è programmato per le ore 15 domani, e sarà trasmesso in diretta, in chiaro, su Rai1. La partita ruberà due ore a Domenica In di Mara Venier e farà saltare la messa in onda di Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini e il game show L'Eredità di Marco Liorni. Ecco come cambia la programmazione di domani.

Come cambia la programmazione di Rai 1 per la Coppa Davis

In occasione della finale di Coppa Davis che vede l'Italia protagonista, il palinsesto di Rai1 è costretto a cambiare. Domenica In andrà in onda alle ore 14, come da tradizione, ma durerà solo un'ora. Alle ore 14.55 è previsto l'inizio della partita di tennis che dovrebbe andare in pausa alle ore 17 per il Tg1, stando a quanto si legge su GuidaTv Rai, per poi riprendere fino alle ore 20. Saltano, quindi, i programmi di Francesca Fialdini, Da noi a ruota libera, e di Marco Liorni, L'Eredità, come già accaduto lo scorso venerdì.

Resta invariata la programmazione a partire dalle ore 20, orario in cui è programmata l'edizione tradizionale del Tg1, prima di Affari Tuoi, game show in onda dalle 20.35. In prima serata su Rai 1 andrà poi in onda il film Non così vicino.

Variazione Rai2: in onda la replica di Sanremo Giovani

Anche Rai2 cambia la programmazione. Domani, domenica 23 novembre 2025, alle ore 19 andrà in onda un nuovo episodio di Goldrake, mentre alle 19.20 sarà programmata la replica della seconda puntata di Sanremo Giovani.