Ascolti tv sabato 21 novembre: i dati della Coppa Davis, The Voice Senior in seconda serata contro Tradimento
Tutti i dati Auditel di ieri, sabato 21 novembre. La programmazione di Rai 1 è stata stravolta ieri sera dalla Coppa Davis, andata in onda sul primo canale Rai e conclusasi con la vittoria epica di Cobolli. La Vita in Diretta e L'Eredità hanno saltato la loro tradizionale messa in onda, mentre i restanti programmi dall'access prime time in poi hanno slittato i loro orari tradizionali. La partita di Coppa Davis ieri sera – che ha visto sfidarsi Cobolli e Bergs, iniziata alle 18 e terminata poco dopo le 21 – trasmessa su Rai 1, è stata seguita da x spettatori pari allo share del %.
Su Rai 1 The Voice Senior è andato in onda dalle 22.20 circa, dopo Affari Tuoi, trasmesso intorno alle 21.30. Il programma di Antonella Clerici partito quasi in seconda serata ha registrato x spettatori pari a uno share del %. La soap opera Tradimento in onda su Canale5 ieri sera, iniziata nel tradizionale orario di messa in onda, ha segnato invece x spettatori pari a uno share del %.
Il film Charlie's Angels in onda su Rai 2 in prima serata ha raggiunto x spettatori pari a uno share del %. Farwest su Rai3 ha raggiunto x spettatori pari allo share del %, mentre Le Iene Presentano Inside in onda su Italia1 ha totalizzato x spettatori pari a uno share del %. Quarto grado su Rete4 ha intrattenuto x spettatori pari a uno share del %. Fratelli di Crozza sul NOVE ha raggiunto x spettatori pari a uno share del %, Propaganda Live su La7 ha segnato invece x spettatori pari a uno share del %.
La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, ieri sera in onda in due orari diversi
Affari Tuoi ieri sera è slittato a causa della Coppa Davis: il game show di Stefano De Martino, in onda dopo la vittoria di Cobolli e una breve edizione del Tg1, ha avuto inizio, su Rai 1, intorno alle 21.30. La partita di Vanessa è stata seguita da X spettatori pari a uno share del %. Su Canale5, in access prime time, è stato trasmesso il consueto appuntamento con Gerry Scotti: la puntata ha registrato x spettatori pari allo share del %.