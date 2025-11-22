Ascolti tv sabato 21 novembre: i dati della Coppa Davis, The Voice Senior in seconda serata contro Tradimento

Gli ascolti tv di sabato 21 novembre: i dati di ascolto della Coppa Davis che ha stravolto la programmazione di Rai 1. The Voice Senior, partito alle 22.30 circa dopo Affari Tuoi, ha sfidato Tradimento, partito in prima serata. Tutti i dati Auditel della serata.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tutti i dati Auditel di ieri, sabato 21 novembre. La programmazione di Rai 1 è stata stravolta ieri sera dalla Coppa Davis, andata in onda sul primo canale Rai e conclusasi con la vittoria epica di Cobolli. La Vita in Diretta e L'Eredità hanno saltato la loro tradizionale messa in onda, mentre i restanti programmi dall'access prime time in poi hanno slittato i loro orari tradizionali. La partita di Coppa Davis ieri sera – che ha visto sfidarsi Cobolli e Bergs, iniziata alle 18 e terminata poco dopo le 21 – trasmessa su Rai 1, è stata seguita da x spettatori pari allo share del %.

Su Rai 1 The Voice Senior è andato in onda dalle 22.20 circa, dopo Affari Tuoi, trasmesso intorno alle 21.30. Il programma di Antonella Clerici partito quasi in seconda serata ha registrato x spettatori pari a uno share del %. La soap opera Tradimento in onda su Canale5 ieri sera, iniziata nel tradizionale orario di messa in onda, ha segnato invece x spettatori pari a uno share del %.

Il film Charlie's Angels in onda su Rai 2 in prima serata ha raggiunto x spettatori pari a uno share del %. Farwest su Rai3 ha raggiunto x spettatori pari allo share del %, mentre Le Iene Presentano Inside in onda su Italia1 ha totalizzato x spettatori pari a uno share del %. Quarto grado su Rete4 ha intrattenuto x spettatori pari a uno share del %. Fratelli di Crozza sul NOVE ha raggiunto x spettatori pari a uno share del %, Propaganda Live su La7 ha segnato invece x spettatori pari a uno share del %.

Leggi anche Gerry Scotti santo patrono degli ascolti Mediaset, Berlusconi chiede un miracolo in prima serata e lui non delude

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, ieri sera in onda in due orari diversi

Affari Tuoi ieri sera è slittato a causa della Coppa Davis: il game show di Stefano De Martino, in onda dopo la vittoria di Cobolli e una breve edizione del Tg1, ha avuto inizio, su Rai 1, intorno alle 21.30. La partita di Vanessa è stata seguita da X spettatori pari a uno share del %. Su Canale5, in access prime time, è stato trasmesso il consueto appuntamento con Gerry Scotti: la puntata ha registrato x spettatori pari allo share del %.