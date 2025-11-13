Cambia il palinsesto di Ore14 oggi e domani: perché Milo Infante non è in onda al solito orario

Ore14 oggi non è andato in onda nel tradizionale orario, su Rai2. Milo Infante sarà in onda stasera con il suo programma, dalle 22.40. Le ATP Finals 2025 fanno slittare la trasmissione anche domani: ecco il cambio di palinsesto di Rai2.

Le ATP Finals 2025 a Torino hanno sballato i palinsesti Rai, e in particolare la programmazione di Rai 2 della settimana. Dopo la cancellazione della puntata di Belve dello scorso martedì, riprogrammata per martedì 18 novembre, e di Lo Spaesato di lunedì, anche Ore14 di Milo Infante è stato costretto a cambiare gli orari del suo programma nel quale racconta i fatti del giorno tra cronaca, politica e attualità con inchieste e collegamenti in diretta: la puntata di oggi, giovedì 13 novembre, delle ore 14 è slittata in seconda serata. Anche domani non andrà in onda alle 14, e neanche in serata: il motivo è sempre legato al torneo che vede impegnati i migliori tennisti al mondo.

A che ora va in onda Ore14 oggi 13 novembre

Ore14 andrà in onda questa sera, giovedì 13 novembre, alle ore 22.40, dopo la partita di tennis che vedrà sfidarsi Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Il conduttore Milo Infante ha scelto di non andare in onda alle ore 14 per ragioni tecniche ed editoriali, prediligendo l'appuntamento serale. Al posto della sua trasmissione è in onda il film Scomparsa in paradiso.

Ore14 non ci sarà in tv domani: il motivo e quando torna regolarmente in onda

Domani, venerdì 13 novembre 2025, è atteso il match tra Sinner e Shelton per le ATP Finals 2025: la partita è programmata per le ore 14, su Rai2. Ecco perché anche domani salterà il consueto appuntamento delle ore 14 con Milo Infante. Anche Pierluigi Diaco non andrà in onda con il suo programma BellaMà, solitamente trasmesso dopo quello di Infante. Dopo la partita di tennis, è in programma la partita Polonia-Italia valevole per le qualificazioni agli Europei di Calcio Under 21. Il palinsesto televisivo di Rai2 si regolarizzerà a partire da lunedì 17 novembre: tornerà l'appuntamento delle 14 con Milo Infante, e quello delle 15.25 con Pierluigi Diaco.