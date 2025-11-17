Ascolti tv 16 novembre, chi ha vinto tra la partita dell’Italia e La notte nel cuore. I dati del match di Sinner

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti TV di domenica 16 novembre. La serata è stata dominata dalle emozioni sportive: Rai1 ha trasmesso Italia-Norvegia, partita valida per le qualificazioni mondiali persa 4-1 dagli azzurri a San Siro, mentre Rai2 ha proposto dalle 18.30 alle 20.30 la finale delle ATP Finals di Torino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, vinta dal tennista italiano. In prima serata, Canale5 ha puntato sulla soap turca La notte nel cuore con l'episodio 87. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della serata di domenica 16 novembre.

La sfida degli ascolti TV tra Italia-Norvegia, la finale ATP di Sinner e La notte nel cuore

In prima serata, Rai1 ha proposto la partita di qualificazione ai Mondiali Italia-Norvegia, terminata con una pesante sconfitta 4-1 per gli azzurri a San Siro. Il match è stato seguito da 7.516.000 spettatori pari al 34.3% di share ed è stato il programma più seguito della serata. Rai2 aveva già catturato l'attenzione del pubblico sportivo dalle 18.30 alle 20.30 con la finale delle ATP Finals di Torino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, vinta dal tennista azzurro, registrando 5,4 milioni di spettatori con il 28.7% di share. In prima serata, Rai2 ha poi trasmesso il film Quello che non so di te che ha ottenuto 812.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Canale5 appuntamento con La notte nel cuore, la soap turca con l'episodio 87 della prima stagione. La serie si è fermata a 2.366.000 spettatori con il 14.4% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai3 ha trasmesso Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci che ha interessato 1.463.000 spettatori pari al 7.3% di share. Italia1 ha proposto il film Odio l'estate con Aldo, Giovanni e Giacomo che ha registrato 966.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano che ha registrato 763.000 spettatori con il 5.8% di share. Tv8 ha proposto il film Una famiglia all'improvviso che è stato seguito da 249.000 spettatori con il 1.4% di share. Sul Nove in onda Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio che è stato seguito da 1.553.000 spettatori e il 7.7% di share. Su La7, il film L'amore bugiardo – Gone Girl ha interessato 273.000 spettatori con il 1.6% di share.

La ruota della fortuna in solitaria nell'access prime time

Domenica 16 novembre, in access prime time, non è andata in scena la consueta sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Rai1 ha lasciato spazio ai collegamenti con la partita dell'Italia, mentre su Canale5 La ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.975.000 spettatori pari al 21.7% di share.