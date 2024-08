video suggerito

“Questa volta non saranno le emorroidi a fermarmi”, De Sica commenta la notizia su Enzo Paolo Turchi La copertina di Nuovo Tv su Enzo Paolo Turchi sta facendo discutere e anche Christian De Sica ha detto la sua sul noto problema che causò la defezione del coreografo dall’Isola dei Famosi: “Questa sì che è una notizia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Titoli fantastici e dove trovarli. La copertina di Nuovo Tv dedicata a Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo e tutto il resto della famiglia sta facendo discutere per una scelta obiettivamente divisiva. In relazione al tormentato problema patito dall'ex ballerino all'Isola dei Famosi, nella ormai lontana stagione televisiva 2005/2006, che ne causò l'esclusione e data ormai come certa la sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello, il settimanale di gossip decide di titolare così: "Stavolta non saranno le emorroidi a fermarmi. Enzo Paolo Turchi verso il Grande Fratello. Con il ricordo di un antico dolore". Un virgolettato che d'altronde fa parte dell'intervista esclusiva che il coreografo napoletano ha rilasciato al settimanale. Christian De Sica, dal suo profilo social, commenta con la solita istrionica verve. E spuntano fuori meme divertenti dei suoi follower: "Delicatissimo".

La reazione di Christian De Sica alla copertina di Nuovo Tv

Christian De Sica non si è lasciato scappare l'occasione di fare un po' di ironia sulla copertina di Nuovo Tv relativa alle emorroidi di Enzo Paolo Turchi. "Queste sò notizie!", ha detto l'attore romano rilasciando un pollice in su come emoji. Il post ha generato numerose reazioni divertite da parte di quanti seguono l'attore di Vacanze di Natale, Il conte Max e, più di recente, I limoni d'inverno e Ricchi a tutti i costi.

La partecipazione di Enzo Paolo Turchi al prossimo Grande Fratello

La partecipazione di Enzo Paolo Turchi al prossimo Grande Fratello è data praticamente per certa. È lui il primo tassello che andrà a formare il cast della nuova edizione che anche questa volta mischierà famosi e non famosi all'interno della casa più spiata d'Italia. Siamo certi che Alfonso Signorini e i suoi autori non si lasceranno scappare la possibilità di approfondire lo stato di salute del coreografo. E nemmeno qualche battutina in proposito.