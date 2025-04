video suggerito

Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello, la rivelazione dell'ex gieffina Letizia Petris Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello? Letizia Petris, ex gieffina nell'edizione 2023-2024, ha risposto alla domanda svelando il cachet dei protagonisti del reality di Canale 5, che nelle ultime edizioni fa distinzione tra Vip e 'nip'.

A cura di Elisabetta Murina

Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello? Una domanda che forse incuriosisce gli spettatori del reality di Canale 5 da diverso tempo e che ora trova risposta. A darla è stata l'ex gieffina della scorsa edizione Letizia Petris, che ha raccontato la sua esperienza nella Casa. Nelle ultime edizioni, i protagonisti erano sia Vip che ‘nip', persone lontane dal mondo dello spettacolo nella vita di tutti i giorni.

Letizia Petris svela quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello

Ospite del podcast Tutti Santi, Letizia Petris ha svelato quanti soldi guadagnano i concorrenti del GF per la loro partecipazione al reality, la cui durata può variare in base all'andamento del gioco, partendo da poche settimane fino a oltre 6 mesi. "Vi pagavano per stare dentro al Grande Fratello?", ha chiesto lo speaker Marco Zanotti alla sua ospite. L'ex gieffina ha rivelato la cifra guadagnata, che prevede una distinzione tra concorrenti vip e ‘nip': "Sì certo, 50 euro al giorno per i ‘nip', i concorrenti non conosciuti. I vip tanto". Grazie a questa esperienza, che per lei si è conclusa in finale con un quinto posto in classifica, la fotografa ha migliorato la sua vita da un punto di vista economico. "Puoi permetterti una vita migliore e più benestante?", le è stato chiesto. "Tantissimo, assolutamente sì", ha spiegato lei, precisando come il suo stile di vita sia cambiato in meglio.

Il cachet dei concorrenti dell'ultima edizione del GF

Il tema del cachet è stato argomento di discussione anche nell'ultima edizione del Grande Fratello, che si è conclusa lo scorso 31 marzo. A parlarne, come riporta Today, erano state Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma, raccontando una versione diversa da quella di Letizia Petris. "Pensa che qui dentro pagano molto di più persone che non hanno fatto nulla", ha spiegato l'ex Miss Italia, rivelando quindi che i concorrenti ‘nip' percepirebbero una somma inferiore ai Vip. "A me pagano una miseria, non è come dici. Prendo 80 euro al giorno", ha rivelato la coinquilina.