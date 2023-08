Quando Temptation Island era “Vero Amore”: che fine hanno fatto Francesca Morana e Giuseppe Lago A 18 anni dalla loro partecipazione a “Vero Amore”, la primissima edizione del programma che oggi si chiama Temptation Island, scopriamo come è cambiata la vita di Francesca Morana e Giuseppe Lago. Usciti da Uomini e Donne, misero subito alla prova il loro amore. Ecco cosa fanno oggi.

Sono trascorsi 18 anni dal momento in cui Giuseppe Lago e Francesca Morana varcarono le porte del villaggio di Vero Amore, il reality che anni dopo avrebbe preso il nome di Temptation Island. Giovani e innamorati, i due si erano conosciuti a Uomini e Donne nel 2005, dal quale erano usciti uscendone mano nella mano. Pochi mesi dopo decisero di mettere alla prova il loro amore nel villaggio delle tentazioni, dal quale uscirono separati. Oggi sono entrambi lontani dal mondo dello spettacolo e non hanno più contatti.

Giuseppe Lago e Francesco Morana si lasciarono a "Vero Amore"

Fu Giuseppe a decidere di lasciare Francesca al termine delle tre settimane nel programma. L’ex tronista era convinto che la sua fidanzata lo avesse tradito con Cristiano Angelucci, uno dei single conosciuti in trasmissione. Fu proprio il tentatore a raccontare di quel bacio avvenuto a telecamere spente. La sua versione dei fatti trovò conferma nelle parole di Karina Cascella e Salvatore Angelucci che, in camera con loro in quell'occasione, raccontarono di aver visto tutto. Furioso, Lago decise di non credere ai proclami d’innocenza della Morana e dichiarò conclusa quella storia. Uscì dalla trasmissione con un’altra donna: la tentatrice Erminia Castriota conosciuta proprio durante l'esperienza a Vero Amore.

La vita di Giuseppe Lago oggi

La nuova vita di Giuseppe Lago è lontana dalla televisione. L’ex tronista è diventato un imprenditore nel settore tessile ed è legato sentimentalmente a Elisabetta Caltagirone, dell’omonima e nota famiglia. I due hanno avuto un bambino, il piccolo Edoardo. Sono anni che Giuseppe ha scelto di far perdere le sue tracce e, infatti, quello che si sa di lui lo si apprende dagli scatti che condivide sul suo profilo social, principalmente legati alla carriera. Dopo avere vissuto una relazione con Erminia (la ragazza conosciuta a Vero Amore) durata 4 anni, tornò a Uomini e Donne un’ultima volta per raccontare come e perché quel legame era terminato. Da quel momento la sua vita ha preso una piega diversa e oggi, si dedica solamente alla sua carriera nel mondo degli orologi di lusso.

Francesca Morana ha avuto una bambina

Anche Francesca Morana si è allontanata dalla tv. Unica corteggiatrice nella storia di Uomini e Donne a essere stata scelta da due tronisti, dopo quel tradimento sempre negato, ha preferito chiudere il rapporto con il piccolo schermo. Oggi, 18 anni dopo, è una mamma single. Sei anni fa è nata Chloè, la sua prima figlia. La relazione con il padre della bambina è finita da alcuni anni. Continua a vivere in Liguria e fa la mamma a tempo pieno. Quanto alla sua vita sentimentale, sul suo profilo Instagram non ci sono tracce della presenza di un uomo al suo fianco e, nell'ultimo anno non si è espressa a riguardo. Non si sa quindi se sia single o abbia iniziato una nuova frequentazione.