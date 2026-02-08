Problemi di audio a Domenica In, Nicola Di Bari a Mara Venier: “Non sento la tua voce, non so cosa succede”

Nicola Di Bari non è riuscito a sentire Mara Venier a Domenica In, nella puntata dell’8 febbraio, per via di un problema agli auricolari. “Non sento la tua voce”, le ha detto toccandosi le orecchie. “Cosa è successo?”, ha chiesto la conduttrice.

Problemi di audio a Domenica In. Nella puntata dell'8 febbraio è stato ospite Nicola Di Bari, che però non è riuscito a sentire la conduttrice Mara Venier che gli parlava per via di un problema con gli auricolari. "Non ti sento", le ha detto più volte.

La prima parte della puntata di Domenica In è stata dedicata al Festival di Sanremo e alla sue passate edizioni. In studio diversi cantanti che hanno fatto la storia della kermesse, come Gian Pieretti, che ha partecipato nel 1967 con il brano Pietre. Accanto a lui Nicola Di Bari, che Mara Venier ha subito chiamato in causa, chiedendogli: "C'eri anche tu?". Non avendo però immediata risposta, la conduttrice ha iniziato a urlare il suo nome, ma l'ospite non è riuscito a sentirla in alcun modo. "Non ti sento", ha infatti detto indicandosi le orecchie. "Mara, ha un problema con l'audio, se potesse venire qualcuno ad aiutarlo", è intervenuta Marina Occhiena al suo fianco.

Venier a quel punto si è avvicinata all'0spite e gli ha chiesto cosa fosse successo. "Non sento la tua voce", ha ribadito Di Bari. "Che hai nelle orecchie? Togliti un auricolare", gli ha suggerito la conduttrice. Venier ha poi continuato a urlare il suo nome, fino all'intervento di un tecnico.

Di Bari ha poi raggiunto il centro dello studio per esibirsi e prima ha chiacchierato con Venier, spiegando il suo ricordo più bello del Festival: "Nel 1970 quando ho cantato La Prima Cosa Bella, aveva un valore molto importante, era legato alla nascita della nostra prima figlia". Il cantautore ha ribadito non riuscire a sentirla, fino a quando i tecnici non sono intervenuti da remoto e finalmente ha esclamato: "Adesso ti sento". Poi in studio l'esibizione in diretta davanti al pubblico.