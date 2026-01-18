Bobby Solo a Domenica In: “Mi hanno detto che non potevo portare mia moglie e mio figlio”, la reazione di Venier

Ospite di Domenica In, nella puntata del 18 gennaio, Bobby Solo ha rivelato: “Mi hanno detto che non potevo portare mia moglie Tracy e mio figlio Ryan nel programma”. Mara Venier ha risposto sorpresa: “Chi te lo ha detto?”.

La puntata di Domenica In del 18 gennaio è in parte dedicata al Festival di Sanremo, la cui prossima edizione si terra tra poco più di un mese. Inizierà martedì 24 febbraio e finirà sabato 28 con la proclamazione del vincitore. A condurla Carlo Conti. Nello studio di Mara Venier diversi protagonisti delle scorse edizioni, come I Cugini di Campagna e Bobby Solo. Il cantante ha fatto una rivelazione sulla sua ospitata nel programma, svelando che qualcuno gli ha detto di non portare la moglie Tracy Quade e il primo figlio Ryan, avuto dalla precedente relazione con Ilaria De Santis.

Dopo aver ripercorso alcuni momenti della sua carriera e delle partecipazioni al Festival di Sanremo, Mara Venier ha fatto una battuta a Bobby Solo: "Non mi hai portato Tracy e Ryan". La conduttrice ha scherzato sul fatto che le avrebbe fatto piacere avere ospiti in studio anche la moglie del cantautore e il suo primo figlio, tuttavia sembra che qualcuno abbia bloccato la loro partecipazione. "Mi hanno detto che non potevano", ha detto il cantante. "Chi te l'ha detto? Dimmi chi", è subito intervenuta Mara Venier.

"Spero che a marzo potremo venire. Mia moglie è molto seria e non vuole che Ryan perda un giorno di scuola. Però lui l'aveva convinta, ha detto "c'è gente che pagherebbe oro per andare in tv", Tracy allora ha accettato e poi ci hanno detto di no", ha confidato Solo. Mara Venier piuttosto sorpresa ha provato a capire di chi fosse la "colpa" e cosa fosse successo: "Ma chi ti ha detto di no?". Nessuna risposta dal suo ospite, che però si è assicurato di poter tornare a marzo insieme al resto della famiglia. "Se siamo ancora qui, assolutamente, vieni", ha detto Venier prima di accompagnarlo a cantare Una lacrima sul viso, uno dei suoi più grandi successi.