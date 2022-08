Problemi con DAZN e Sky per Parma-Bari: segnale sorgente difettoso, la connessione non c’entra Problemi al segnale durante Parma-Bari, prima giornata di Serie B, ma questa volta DAZN non c’entra niente: ecco cosa è successo.

Nel corso della serata di ieri, venerdì 12 agosto, è cominciata la Serie B con la partita tra Parma e Bari (terminata 2-2). Quando verso il 52esimo minuto del match il segnale è sparito, gli abbonati hanno subito pensato ai soliti problemi di connessione di DAZN. Infatti, dopo trenta secondi, il messaggio che ha tenuto col fiato sospeso soprattutto i tifosi della squadra emiliana e della squadra pugliese: "Ci scusiamo per il problema tecnico. Stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare il servizio".

DAZN incolpevole, problemi anche su Sky

Questa volta, però, la connessione e la stabilità del servizio DAZN non c'entrano nulla. I problemi sono stati alla sorgente, quindi al service che diffonde le immagini ai vari network. Trenta secondi, poi il servizio è stato ripristinato correttamente. Sono bastati, appunto, trenta secondi per spaventare tutti e far gridare soprattuto sui social ai soliti problemi di connessione e stabilità, che per la verità con la scorsa stagione sembrerebbero essere stati definitivamente risolti.

La Serie A riparte: come vedere le partite

Il calendario delle prime cinque giornate di Serie A, con giornate, orari e dove vedere le partite in Tv è stato già ufficializzato. Oggi riparte la Serie A con i primi quattro match di sabato 13 agosto:

18.30 Milan-Udinese DAZN

18.30 Sampdoria-Atalanta DAZN-SKY

20.45 Lecce-Inter DAZN-SKY

20.45 Monza-Torino DAZN

Anche quest'anno, la Serie A è un'esclusiva DAZN, che però può essere visto anche dagli abbonati SKY attraverso abbonamenti dedicati. Quest'anno, invece, DAZN ha diviso i suoi abbonamenti in due: DAZN Standard (29.99) e DAZN Plus (39.99). Quest'ultimo consente la condivisione dell'abbonamento tra due persone. La novità è l'introduzione di un abbonamento prepagato trimestrale, una carta-codice che consente sui tre mesi di risparmiare circa venti euro.