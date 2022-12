Porta a Porta al posto dei Soliti Ignoti per l’intervista al Presidente Meloni Bruno Vespa ospiterà la prima intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo ha annunciato il giornalista e conduttore nel corso dello speciale Telethon dei Soliti Ignoti. Prenderà il posto proprio della trasmissione di Amadeus.

Bruno Vespa ospiterà la prima intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo ha annunciato il giornalista e conduttore nel corso dello speciale Telethon dei Soliti Ignoti. Sarà proprio la trasmissione di Amadeus a lasciare spazio alla prima intervista televisiva di Giorgia Meloni da quando è diventata Presidente del Consiglio.

L'annuncio di Bruno Vespa

Bruno Vespa ha annunciato lo speciale di Porta a Porta proprio prendendo parola da Amadeus: "Al posto tuo ci sarà Giorgia Meloni". Non è la prima volta che un presidente del Consiglio arriva in fascia preserale per parlare con Bruno Vespa nel corso della cornice di "Porta a Porta": "Lo abbiamo fatto già nel 2011 con Mario Monti e lo ripeteremo quest'anno con Giorgia Meloni, mercoledì 21 dicembre". Bruno Vespa nel corso della serata di ieri ha avuto anche la possibilità di presentare il suo ultimo libro (altro grande classico natalizio).

Porta a Porta: quando andrà in onda l'intervista a Giorgia Meloni

La puntata speciale di Porta a Porta con l'intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni andrà in onda mercoledì 21 dicembre alle ore 20.40. La seconda serata sarà invece "dedicata ai partiti dell'opposizione", ha dichiarato Bruno Vespa, "per sentire tutte le voci". Un grande classico quello della massima carica dello Stato che rilascia interviste all'ammiraglia di Rai1. A parte Mario Monti, ospite a Porta a Porta, in passato anche Giuseppe Conte, Paolo Gentiloni e Mario Draghi avevano rilasciato la prima intervista al Tg1. Nel caso di Enrico Letta, invece, la scelta fu per "Che Tempo che fa" da Fabio Fazio. Matteo Renzi, invece, rispose alle domande di Giovanni Floris.

L'appuntamento con l'attesa intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ospite di Porta a Porta è dunque per mercoledì 21 dicembre alle ore 20.40, sempre in onda su Rai1.