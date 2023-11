Pino Insegno è un giallo, il manager tira in ballo Lucio Presta: “Pressioni da lui per inserire Liorni” Dopo aver dichiarato di non aver avuto comunicazioni ufficiali, Diego Righini ha spiegato che la decisione della Rai da parte di escludere il suo assistito dalla conduzione de L’Eredità avrebbe le pressioni di Lucio Presta come motivazione: “Vuole piazzare Liorni”.

Continua a tenere banco il destino di Pino Insegno. Il manager Diego Righini continua a fare il bello e il cattivo tempo, tra note stampa, messaggi ai giornalisti su Facebook e dichiarazioni di ora in ora. L'ultimissima a TAG24 che tira in ballo addirittura una macchinazione ai danni del conduttore del Mercante in Fiera. E spunta il nome del re degli agenti, Lucio Presta: "Non vuole far misurare Pino Insegno, vuole trovare collocazione al suo Liorni".

Le parole di Diego Righini tirano in ballo Lucio Presta

Siamo in piena dietrologia, dunque. Dopo aver dichiarato di non aver avuto comunicazioni ufficiali, Diego Righini ha spiegato che la decisione della Rai da parte di escludere il suo assistito dalla conduzione de L'Eredità avrebbe le pressioni di Lucio Presta come motivazione: "Abbiamo una fonte ed il vero problema che hanno in Rai è trovare una collocazione per Marco Liorni. Stanno ricevendo pressioni forti da Lucio Presta per permettere a lui di fare l’Eredità, cedendo poi a lui Reazione a Catena. Stanno mascherando questa verità dietro gli attacchi fatti a Pino per il suo legame con il presidente del consiglio. Lucio Presta non vuole far misurare Pino Insegno con Liorni o Amadeus".

La decisione definitiva arriverà oggi

Il nodo su Pino Insegno si scioglierà nel pomeriggio di oggi. Diego Righini, infatti, ha dichiarato al magazine di Unicusano che incontrerà il direttore del pomeriggio Rai Angelo Mellone: "Vedremo cosa accadrà, ma ribadisco che Pino Insegno ha un contratto firmato e pertanto noi verremo pagati ugualmente. Probabilmente ci verrà offerto qualcos'altro". Sul caso, durante le prime ore di questa mattina, c'è stata anche la reazione di Fiorello che da Viva Rai2 ha fatto sapere al conduttore: "Pino non ti crucciare. Ti posso dire? Meglio così. Ma chi te lo faceva fare, duemila puntate, lascia stare. Doppia che è meglio. Sei nascosto, chiuso, in una stanzetta. Chi te lo faceva fare?".