Fiorello su Pino Insegno: “Meglio così, ma chi te lo faceva fare? Doppia che è meglio” A Viva Rai2, il commento sull’estromissione di Pino Insegno da L’Eredità e scherza sul suo successore: “Al suo posto, il generale Figliuolo”. Poi l’appello al conduttore: “Pino non ti crucciare. Ti posso dire? Meglio così. Troppo clamore, doppia che è meglio”.

La notizia del cambio di conduzione a "L'Eredità" apre la rassegna stampa di Viva Rai2. Fiorello ha cominciato a commentare la notizia scherzando: "Si può vivere anche senza eredità. A me i miei non mi hanno lasciato niente, ma comunque ce l'ho fatta". Poi suggerisce a Pino Insegno: "Non ti crucciare. Ti posso dire? Meglio così. Doppia che è meglio. Sei nascosto, chiuso, in una stanzetta. C'era troppo clamore".

Le parole di Fiorello su Pino Insegno estromesso da L'Eredità

Fiorello, accompagnato dai soliti Biggio e Casciari, non ha perso l'occasione per commentare quella che è stata la notizia del giorno ieri e che anche nei prossimi giorni promette di occupare le tendenze della sezione spettacoli: "Comunque anche a me hanno cancellato programmi nella vita, non è che sono scevro da questa cosa. C'è stato troppo clamore". Poi scherza:

La Rai sta facendo nuovi nomi per la conduzione: Marco Liorni, Flavio Insinna. Ma la verità è un'altra: condurrà l'Eredità, il generale Figliuolo. Quando c'è un'emergenza, il generale Figliuolo arriva con le sue medaglie e dice: "Ci penso io".

L'appello a Pino Insegno

Infine, Fiorello si rivolge direttamente a Pino Insegno consigliandogli di dedicarsi all'attività di doppiaggio: "Pino non ti crucciare. Ti posso dire? Meglio così. Ma chi te lo faceva fare, duemila puntate, lascia stare. Doppia che è meglio. Sei nascosto, chiuso, in una stanzetta. Chi te lo faceva fare?". Intanto, il manager di Pino Insegno ha preso le distanze da queste indiscrezioni confermando di non aver ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte di Rai e Banijay: "Attendiamo la definizione dell’accordo tra Rai e Banijay per iniziare a lavorare sul programma. Al momento possiamo solo rilevare l’ennesimo gioco al massacro sulla sua pelle, un gioco che va avanti da mesi con una violenza che non abbiamo mai riscontrato in nessun caso prima".