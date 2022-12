Pierluigi Pardo conduce Ti sembra Natale?: in onda il 24 e il 31 dicembre Pierluigi Pardo terrà compagnia agli spettatori di Rai2 la vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno. L’appuntamento è alle ore 14:00.

A cura di Daniela Seclì

La vigilia di Natale, sabato 24 dicembre, Pierluigi Pardo condurrà su Rai2 "Ti sembra Natale?". L'appuntamento è alle ore 14:00. Lo speciale, dedicato alle festività, sarà composto da due puntate. La seconda e ultima puntata andrà in onda la vigilia di Capodanno, sabato 31 dicembre, sempre alle ore 14:00 su Rai2. Insieme a Pierluigi Pardo, ci sarà in studio Alessandra Ghisleri, che approfondirà i risultati dei sondaggi. Inoltre, alcune fasi del quiz prevedono la presenza di otto personaggi che rappresentano un campione degli italiani.

Come funziona il programma Ti sembra Natale? in onda il 24 e il 31 dicembre

Il programma Ti sembra Natale? si propone di scoprire i gusti degli italiani sulle festività natalizie. Dalla fatidica domanda "Panettone o pandoro?", che da sempre genera dibattito, a "Albero di Natale o presepe?", fino a indagare sulle canzoni e i film preferiti durante le feste. Oltre alle domande, a cui Pierluigi Pardo fornirà una risposta in base ai sondaggi, verrà anche data la parola al popolo, per ascoltare cosa pensa il Paese di queste feste, tra tradizione, cultura e consumismo. Inoltre, per gli spettatori sarà possibile fare un vero e proprio tuffo nel passato, grazie al materiale d'archivio proveniente dalle Teche Rai.

In gara Monica Caradonna e Peppone, montepremi da 40 mila euro

A contendersi la vittoria saranno due concorrenti: Monica Caradonna e Peppone, all'anagrafe Giuseppe Calabrese. I due dovranno tentare di indovinare la risposta giusta. Ricordiamo che le risposte alle domande "natalizie" saranno stabilite a seconda dei risultati di un sondaggio realizzato da EuroMedia Research. Il montepremi ammonta a ben 40 mila euro in gettoni d'oro. Le puntate speciali hanno uno scopo benefico. Il montepremi finale, infatti, verrà devoluto alla Comunità Sant’Egidio ACAP ONLUS.