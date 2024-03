Perla Vatiero pronuncia la N word parlando dei ballerini cubani: “C’erano i ne***”, rischia la squalifica Al Grande Fratello, Perla Vatiero si è lasciata sfuggire la N word mentre parlava dei ballerini cubani che le concorrenti hanno incontrato in suite venerdì sera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Scivolone per Perla Vatiero a un passo dalla finale. Nella casa del Grande Fratello, la concorrente si è lasciata sfuggire la N word mentre chiacchierava con Alessio Falsone. La gieffina ha usato quella parola per definire i ballerini cubani che le donne hanno incontrato in suite.

Grande Fratello, cosa ha detto Perla Vatiero: la parola vietata

Facciamo prima un passo indietro. Nella serata di venerdì 15 marzo, il Grande Fratello ha sorpreso le concorrenti organizzando una frizzante festa per loro. Le donne della casa si sono recate nella suite dove, dopo un brindisi, sono state raggiunte da ballerini cubani. Così, si sono scatenate nella danza. Dopo la piacevole serata, le concorrenti si sono ricongiunte ai loro compagni di avventura. Ed è proprio in questo contesto che Perla Vatiero ha fatto uno scivolone. La gieffina, nell'intento di raccontare ad Alessio Falsone quanto era accaduto in suite, ha detto: "Ieri c'erano i ne***". Poi si è corretta: "Cioè, c'erano i ragazzi di là". Gaffe che non è passata inosservata. In passato, lo stesso errore è costato la squalifica a Fausto Leali.

Perla Vatiero verrà squalificata? Il caso di Fausto Leali

Se si guarda alla storia del Grande Fratello, il programma non tollera simili scivoloni. Nel 2020, Fausto Leali disse a Enock Barwuah: "Nero è il colore, ne*** è la razza". Aveva rimarcato, poi, che lui stesso ha nel suo repertorio una canzone che si intitola Angeli Negri. Barwuah, mantenendo la calma, lo aveva redarguito:

Da casa ci guardano, non deve passare questa cosa. Ho capito cosa vuoi dire ma è una parola che non deve essere detta. La gente potrebbe pensare che sia normale dirlo, non è normale dirlo perché a me per strada se mi dicono quella cosa lì…

Il Grande Fratello decise di squalificarlo. L'artista si giustificò assicurando di non avere mai avuto intenzione di offendere: "Ho sbagliato perché il termine che ho usato, ‘ne***', è ormai considerato offensivo. Ma la verità è che io ho passato talmente tanto tempo con musicisti afroamericani con i quali ho sempre scherzato utilizzando quel termine come fossi uno di loro". Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 18 marzo, si parlerà dell'argomento? Perla Vatiero sarà graziata perché si è corretta subito o sarà squalificata? Non resta che attendere le 21:30.