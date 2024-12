video suggerito

Perla Maria si prepara per la Maturità al GF, la gaffe di Helena Prestes: "Leopardi? Ho visto una sua scultura" Perla Maria ha lasciato la scuola per partecipare al Grande Fratello e, in vista dell'esame di Maturità, si sta preparando sugli autori italiani. Helena Prestes stava cercando di aiutarla nella ripetizione, quando si è resa protagonista di un siparietto divertente: "Non lo conosco, forse ho visto una sua scultura una volta".

A cura di Sara Leombruno

Al Grande Fratello può capitare di tutto, anche che uno dei concorrenti si prepari per l'esame di Maturità all'interno della Casa. È questo il caso di Perla Maria Paravia, figlia della conduttrice e attrice Maria Monsè e dell'imprenditore Salvatore Paravia. La ragazza ha 18 anni e, per partecipare al reality, ha lasciato la scuola. A giugno, dunque, le toccherà fare l'esame di Stato da privatista e ha già iniziato la sua preparazione. Ad aiutarla Zeudi Di Palma e Helena Prestes, che si è resa protagonista di un curioso siparietto su Giacomo Leopardi.

La gaffe di Helena Prestes su Giacomo Leopardi

Perla Maria si trovava in compagnia di sua madre Maria Monsè, Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Mentre ripassava gli autori italiani, tra cui Giacomo Leopardi, la modella brasiliana ha confessato di non conoscerlo: "Mi vergogno, forse ho visto una scultura da qualche parte". Immediata la reazione delle inquiline, che sono scoppiate in una fragorosa risata. "No, impossibile, lui non è uno scultore. Lui è un autore, un poeta", le ha fatto notare Perla Maria.

Ad ogni modo, Prestes non è stata la sola a essere richiamata dalla studentessa. Anche sua madre, Maria Monsè, riferendosi alla poesia A Silvia, la donna amata da Giacomo Leopardi: "Le prime quattro strofe sono quelle che tutti ricordano", il commento della conduttrice. Peccato che poi abbia usato il verbo "remember" al posto di "rimembri".