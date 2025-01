video suggerito

“Helena è protetta”: i concorrenti del GF insinuano l’esistenza di un accordo tra Prestes e il reality “Helena Prestes è protetta, non c’è mai una clip contro di lei”: così alcuni degli inquilini del Grande Fratello hanno alluso all’esistenza di un accordo tra la msono alcuni dei coinquilini della modella brasiliana secondo i quali odella brasiliana e il reality. Ma la realtà è ben diversa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

“Helena Prestes è protetta, non ci sono mai clip contro di lei”: a ipotizzare la possibilità di un accordo tra Helena Prestes e il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canalae5 sono alcuni dei coinquilini della modella brasiliana che, qualche giorno fa, ha avuto una reazione di furia incontrollata nei confronti di alcune compagne di gioco, principalmente Ilaria Galassi e Shaila Gatta, In seguito a quanto accaduto dopo la diretta, Helena si è allontanata dal resto del gruppo, determinata a portare avanti il suo percorso da sola. Ma chi vive nella Casa insieme a lei non sembra avere intenzione di chiudere la questione e, anzi, l’ha accusata di avere ottenuto l’appoggio del programma che la starebbe aiutando a emergere, nascondendo quello che di peggio Helena avrebbe fatto nella Casa.

Le accuse di Mariavittoria, Shaila e Ilaria

“Ma voi vi siete accorti che è protetta?”, ha chiesto Mariavittoria ai coinquilini Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Jessica Morlacchi, “Non c’è mai una clip contro di lei”. “Lo è”, ha aggiunto Lorenzo, “è stata difesa tanto”. In realtà, Helena non è stata trattata in maniera diversa dagli altri. Un discorso che vale, in particolare, anche per Lorenzo i cui momenti peggiori non sono mai stati mandati in onda durante le dirette. In caso contrario, infatti, la trasmissione sarebbe stata costretta a prendere un provvedimento. Cosa che non è accaduta e a beneficiarne è stato proprio Lorenzo.

Helena Prestes e la lite subito dopo l’ultima puntata del GF

Helena è stata protagonista di una pesante lite consumatasi dopo l’ultima puntata del Grande Fratello. Dopo essere stata messa in nomination, la brasiliana si è ribellata. A ferirla maggiormente era stata soprattutto la nomination ricevuta da Lorenzo Spolverato con il quale Prestes credeva di avere recuperato un rapporto. Subito dopo quel momento, Helena è stata protagonista di una furiosa lite con Ilaria Galassi che la regia è stata costretta a censurare. A starle vicino in quei frangenti solo Luca Calvani e Zeudi Di Palma.