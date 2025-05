video suggerito

Perché l’Isola dei Famosi non va in onda stasera e quando torna il reality condotto da Veronica Gentili Breve stop per l’Isola dei Famosi. Cambio di programmazione per il reality show condotto da Veronica Gentili, che si ferma lunedì 19 maggio per lasciare spazio a una serata evento dedicata al trio de Il Volo. Quando torna la diretta del programma. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera, lunedì 19 maggio, l'Isola dei Famosi non andrà in onda a causa di un cambio di programmazione. Slitta il reality show di Canale5 condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato dall'Honduras. Il programma lascia spazio alla serata evento Tutti per uno – Viaggio nel tempo, spettacolo musicale de Il Volo. Per scoprire cosa sta succedendo ai naufraghi bisognerà attendere ancora un po'. Vediamo quando tornerà in onda l'Isola dei Famosi.

Perché l'Isola dei Famosi non va in onda oggi lunedì 19 maggio

L'Isola dei Famosi non va in onda lunedì 19 maggio. Il motivo del piccolo stop è un cambio di programmazione legato a un evento musicale che vede protagonisti Il Volo. Dalle ore 21:35, infatti, andrà in onda la serata evento intitolata Tutti per uno – Viaggio nel tempo. Canale5, quindi, lascerà spazio alla musica e ai ricordi dei tenori.

Quando torna in onda l'Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili

L'Isola dei Famosi tornerà presto in onda su Rai1. Subito dopo la breve pausa dovuta all'evento musicale de Il Volo, Veronica Gentili, Simona Ventura e Pierpaolo Petrelli torneranno a raccontare regolarmente le vicende dei naufraghi all'Honduras. Per seguire la prossima puntata del reality show non resta dunque che attendere mercoledì 21 maggio, in prima serata su Canale5. L'appuntamento fissato come sempre dalle ore 21:37 su Rai1. Tra gli ultimi aggiornamenti legati alla trasmissione, quello dell'abbandono di due concorrenti: Leonardo Brum e Angelo Famao. Entrambi avevano minacciato il ritiro più volte, arrivando a quello definitivo nelle ultime ore. Il primo ha chiesto di rientrare in Italia per via di un malessere psicofisco, una condizione di malessere condivisa anche dal secondo: "L'Isola mi ha dato un’altra opportunità ma non sto bene e ho bisogno di sentire me stesso, non il gioco. Per me il gioco è già finito. Voglio tornare a casa. Punto".