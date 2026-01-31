Perché la puntata di Un giorno in pretura su Giulio Regeni non è andata in onda e quando verrà recuperata

Verità per Giulio Regeni – Un giorno in Pretura ieri venerdì 30 gennaio non è andato in onda in prima serata su Rai3, al suo posto all’improvviso il film francese “The New Toy”. Stamattina la Rai ha spiegato le reali motivazioni del blocco della puntata e il giorno della settimana prossima in cui verrà recuperato e potrà andare in onda.

Verità per Giulio Regeni – Un giorno in Pretura ieri venerdì 30 gennaio non è andato in onda in prima serata su Rai3 nonostante fosse stato annunciato ufficialmente dalla Rai. A dieci anni dal rapimento e dall’uccisione di Giulio Regeni in Egitto, la puntata speciale del programma condotto da Roberta Petrelluzzi e realizzata da Daniele Ongaro avrebbe dovuto ricostruire il caso attraverso atti processuali e testimonianze. Ma lo speciale è stato sostituito all’ultimo momento dal film francese “The New Toy” del 2022, senza ulteriori specifiche.

Solo una comunicazione fugace sulle pagine social del programma è arrivata ieri sera alle 23:11 per chiarire quando Verità per Giulio Regeni sarebbe stato recuperato e mandato in onda: "Lo speciale di Un Giorno in Pretura, previsto questa sera, andrà in onda la settimana prossima. Ci scusiamo per l'imprevisto. Buona serata a tutti".

La decisione ha scatenato polemiche e reazioni sui social, con interrogativi sulle reali motivazioni del rinvio, tra problemi tecnici e possibili ragioni politiche. Nel mentre si scatenavano commenti e reazioni, su La7 i genitori di Giulio Regeni sono stati ospiti del programma Propaganda Live di Diego Bianchi. Solo stamattina la precisazione della Rai, pervenuta tramite una nota stampa ai quotidiani, che ha spiegato le reali motivazioni del blocco della puntata e il giorno della settimana prossima in cui andrà in onda:

Il rinvio della puntata di “Un giorno in pretura” prevista ieri è avvenuto a seguito di una richiesta formale dell’avvocato della famiglia Regeni, motivata dall’esigenza di tutelare la sicurezza di tutte le persone coinvolte e dei testimoni. L'istanza è stata valutata con attenzione e responsabilità dall’Azienda, che ha ritenuto doveroso accogliere la volontà espressa dalla famiglia Regeni tramite il proprio legale, e ha pertanto deciso di rinviare la messa in onda al prossimo venerdì per poter apportare tutti gli interventi cautelativi richiesti.