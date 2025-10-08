Perché Ivan Zazzaroni sta sempre in piedi a Ballando con le stelle

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ivan Zazzaroni, dal lontano 2006, è uno dei giudici di Ballando con le stelle. Nel programma di Milly Carlucci è stato anche concorrente. Chi segue il programma avrà notato una particolarità che lo riguarda. Zazzaroni sta sempre in piedi, a differenza di Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che svolgono il loro ruolo regolarmente seduti. In un'intervista, il giudice di Ballando con le stelle ha spiegato perché preferisce affrontare in questo modo le oltre quattro ore di diretta del sabato sera.

Ivan Zazzaroni svela perché a Ballando con le stelle sta sempre in piedi. Il giornalista e giudice di Ballando con le stelle ha rilasciato un'intervista a La stampa. Nel corso della lunga chiacchierata gli è stato chiesto come mai in diretta stia sempre in piedi. Ivan Zazzaroni ha deciso di svelare il mistero: "Nei primi anni arrivavo da Milano a Roma: ore e ore di treno, non riuscivo a stare seduto su quegli sgabelli antipaticissimi. Poi, pian piano, è diventata una sorta di scaramanzia: ormai non riesco più a sedermi". Dunque, quel gesto che ha avuto inizio con l'intento di evitare gli scomodi sgabelli dopo ore trascorse seduto in treno, si è trasformato in un'abitudine caricata di un significato scaramantico.

Ivan Zazzaroni giudice di Ballando con le stelle. Da vent'anni il giornalista giudica i concorrenti del programma del sabato sera di Rai1. Tuttavia, ha precisato che in fondo il loro ruolo non è poi così impegnativo. Per lui, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto si tratta di lavorare solo quattro ore a settimana, quelle dedicate alla diretta del sabato sera. Un impegno che si protrae da settembre a dicembre. Ha aggiunto che la vera mole di lavoro grava sulle spalle di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis.