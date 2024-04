Perché Gianni Morandi non indossa la benda all’occhio a Evviva!

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Gianni Morandi è in onda questa sera di venerdì 26 aprile su Rai Uno con Evviva!, lo show itinerante nato in occasione dei 70 anni della Rai. Nel primo appuntamento dedicato a Roma e al sabato sera degli italiani, il famoso cantante sarà accompagnato da due ospiti speciali, Leo Gassman e Carlo Conti. In molti, tra i telespettatori, si accorgeranno che sul volto non avrà una benda, così come si è mostrato su Instagram soltanto ieri a seguito di un'operazione all'occhio.

Perché Gianni Morandi a Evviva! su Rai 1 non indossa la benda

Gianni Morandi ieri ha fatto sapere ai fan di essersi operato all'occhio. Con una foto su Instagram nel quale mostra il suo viso coperto da una benda bianca, ha scherzato: "Ho fatto a pugni". Ma nella prima puntata di Evviva!, questa sera di venerì 26 aprile 2024, la benda non c'è. Questo perché il varietà nato per celebrare i 70 anni della Rai è stato registrato prima che il cantante si operasse, così come dimostrano le immagini spoiler contenute nel video promo del varietà.

Il cantante sorridente ed emozionato si divertirà a raccontarsi, a rivivere i ricordi del passato e ad accogliere in studio Carlo Conti e Leo Gassman, gli ospiti della serata.

L'intervento all'occhio di Gianni Morandi

"Ho fatto a pugni" ha scherzato Gianni Morandi ieri su Instagram mostrando ai fan il suo viso con una grossa benda bianca utilizzata per coprire l'occhio destro. È seguito il commento ironico del figlio Marco – "Tranquilli, tutto a posto, un piccolo diverbio tra padre e figlio" – prima che il celebre cantante svelasse cosa gli è accaduto. Ha ricevuto tantissimi messaggi, molti di personaggi famosi, poi a una fan ha svelato la natura del suo problema di salute: si è sottoposto a un intervento al cristallino. A Giusy Ferreri ha aggiunto di stare meglio: "Sto meglio, grazie", le parole.