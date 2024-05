Chi è Letizia Toni, l’attrice che interpreta Gianna Nannini nel documentario Sei nell’anima di Netflix

video suggerito

A interpretare Gianna Nannini nella serie "Sei nell'anima" è Letizia Toni. Il biopic, in arrivo su Netflix il 2 maggio ripercorre i primi trent'anni della carriera della cantante.

Letizia Toni interpreta Gianna Nannini nella serie Sei nell'anima, il biopic in arrivo su Netflix il 2 maggio che ripercorre i primi trent'anni della carriera della cantante. Letizia Toni, classe 1993, originaria di Pistoia, è al primo ruolo da protagonista. L'attrice, in passato, aveva recitato in Re Minore, la serie tv L'allieva e Zoroastro.

Chi è Letizia Toni, la carriera dell’attrice di Sei nell’anima

Letizia Toni ha studiato alla Scuola di Cinema Immagina di Firenze, con Giuseppe Ferlito, dal 2014 al 2017. L'attrice è anche una grande appassionata di sport, sopratutto della danza, del nuoto, del tennis, del tiro a segno e dell'equitazione. Con Gianna Nannini condivide la passione per il canto, Letizia, infatti, possiede grandi doti canore ed è un contralto. Letizia ha recitato in Re Minore (2020), nella serie tv L'allieva (2016) nei panni di Chiara Turati e in Zoroastro (2017).

Letizia Toni è Gianna Nannini nel film su Netflix

Prima di ottenere la parte in Sei nell'anima, Letizia Toni ha dovuto affrontare tre provini. Durante il primo di questi, Letizia non sapeva per quale film stesse facendo l'audizione. Quando le chiesero di interpretare una canzone rock-pop italiana, scelse La Differenza di Gianna Nannini, un brano che aveva sentito spesso e che le era molto familiare. "A casa mia era normale ascoltare i suoi brani ed io ne ricordavo con agio il testo. È un pezzo che mi era entrato in testa e tra me e me mi sono detta ‘la canto e vediamo. Magari non è adatta, però è una di quelle che ricordo bene‘", ha raccontato a L'Officiel. Letizia Toni per prepararsi alla parte ha curato ogni dettaglio, dai capelli, tagliati come la cantante agli esordi negli anni '70, fino allo studio delle radici e della famiglia di Gianna Nannini. Tra la sua vita e quella della cantante ha notato alcuni punti di contatto: "Gianna ha sempre abbattuto le distanze, ha smitizzato totalmente la sua figura e mi ha messa al suo livello. Non mi ha mai fatta sentire giudicata oppure sbagliata. Mi metteva a mio agio con spontaneità creando una situazione familiare con ottimismo, per cui io tendevo a fare sempre di più".

La vita privata di Letizia Toni

Non sono noti i dettagli sulla vita privata di Letizia Toni. Sui social condivide soprattutto post legati al suo lavoro e non ci sono notizie circa una sua relazione sentimentale. Letizia ha due fratelli, uno maggiore e uno minore.