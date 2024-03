Pechino Express 2024, la prima puntata: cosa e successo e quale coppia ha vinto La prima tappa di Pechino Express 11 in Vietnam è stata vinta dai Romagnoli, la coppia formata da Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi. La prima puntata del reality si è conclusa senza eliminazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, giovedì 7 marzo 2024, è partita la nuova edizione di Pechino Express 11: le 8 coppie di concorrenti hanno intrapreso il loro lungo viaggio, la Rotta del Dragone, che andrà in onda in dieci puntate, fino al 9 maggio. L'avventura ha avuto inizio in Vietnam, a Tam Coc, e dopo aver percorso 288 km, le coppie hanno raggiunto il traguardo finale a Lang Son. A conquistare la prima tappa di Pechino Express Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi che formano la squadra dei Romagnoli. La puntata si è conclusa senza eliminazioni.

I Romagnoli vincono la prima tappa di Pechino Express 2024

La prima tappa di Pechino Express 11 si è conclusa senza eliminazioni e con la proclamazione dei primi vincitori. I Romagnoli, la coppia formata da Paolo Cevoli e Elisabetta Garuffi, hanno conquistato il podio della prima serata del programma, seguiti dalle coppie I Caressa e I Pasticceri. I Fratm sono arrivati quarti le Amiche quinte, seste Italia Argentina e I Giganti ultimi. Le ultime due coppie arrivate al traguardo erano a rischio eliminazione: i Romagnoli, chiamati a scegliere, hanno fatto il nome del gruppo composto da Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal, ma la busta nera non prevedeva eliminazioni per la prima tappa.

Cosa è successo nella prima puntata di Pechino Express 2024

Il viaggio dei concorrenti del reality show è iniziato in Vietnam, a Tam Coc, ed ha visto il primo traguardo a Lang Son. Le coppie in gioco durante il percorso lungo 288 km sono inciampate in qualche ostacolo. Fabio Caressa, ad esempio, non è riuscito a far scendere giù la zuppa di tartaruga che ha vomitato. Maddalena Corvaglia è caduta, Artem invece non è riuscito a trattenere la commozione davanti alla comunità locale: "Mi rivedo in questo mondo qui. Mi sento uno di loro", le parole dell'attore di Mare Fuori.