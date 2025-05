Patrizia Rossetti e Spadino in crisi all’Isola, i naufraghi indecisi se abbandonare: “Fame e sonno la cosa peggiore”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Foto: IPA Agency / La Fata

Dopo l'abbandono di Angelo Famao e Leonardo Brum, ora anche Patrizia Rossetti e Spadino stanno vivendo un momento di crisi all'Isola dei Famosi 2025. La naufraga del gruppo dei Senior lamenta di non sentire un feeling con l'ambiente: "Sento la mancanza di tutto, della mia vita, della mia indipendenza". L'ex concorrente di Italia Shore, invece, soffre troppo a causa della fame e della mancanza di sonno.

Lo sfogo di Patrizia Rossetti

La naufraga, che fa parte del gruppo dei Senior, negli ultimi giorni non ha fatto molto perché si sente demotivata. Alessia Fabiani ha cercato di tirarle su il morale: "Oggi è una giornata calma, non è che è obbligatorio sbattersi a fare qualcosa, anche se stai sdraiata sulla stuoia va bene". Rossetti, però, ha ribattuto: "Sì, ma che rottura di pa**e. Sono dieci giorni che vado avanti così, non ne posso più. Sento la mancanza di tutto, della mia vita, della mia indipendenza. Non riesco a fare niente, mi sento impotente. Anche quel poco che potrei fare non riesco a farlo, a livello psicologico non ci sono, mi manca feeling con quest'isola, non so perché. Evidentemente, perché non si può avere feeling con tutto. Ognuno ha i propri limiti".

Spadino: "In spiaggia con la fame si vive malissimo"

Ma Patrizia non è la sola a soffrire le condizioni estreme a cui sono sottoposti i naufraghi in queste settimane. La stessa titubanza è stata vissuta anche da Spadino, che sta patendo in modo particolare la mancanza di cibo: "La cosa più dura dell'Isola è non mangiare, in spiaggia con la fame si vive malissimo, non hai voglia di fare niente, perché non ne hai le forze". Anche il sonno è un problema, "perché non dormo la notte, la fame gioca anche brutti scherzi, la notte ho gli incubi, dormo un'ora. Spesso mi sono sentito di pensare: ‘Ma chi me l'ha fatto fare?'. Mi succede spesso".

Al momento, nessuno dei due ha comunicato alla produzione di voler abbandonare il reality in modo ufficiale, ma non è escluso che nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori notizie. Nel frattempo domani, 21 maggio, andrà in onda la terza puntata del reality condotto da Veronica Gentili e, come nel caso di Antonella Mosetti, gli autori potrebbero decidere di riservare loro qualche sorpresa per incentivarli a proseguire il percorso.