Papà per Amore conquista il podio degli ascolti tv nella prima sera d’estate Con l’inizio dell’estate gli ascolti, confermando il trend delle scorse settimane, sono decisamente tiepidi. A conquistarsi il podio è il film “Papà per Amore” su Rai1.

A cura di Ilaria Costabile

Una serata con ascolti tv decisamente tiepidi, nonostante sia entrata ufficialmente l'estate. Martedì 21 giugno 2022, infatti, i programmi proposti dalle varie emittenti nazionali non hanno particolarmente entusiasmato il pubblico, che infatti si è dovuto accontentare di alcune repliche. Il film su Rai1, Papà per Amore, è stato il più visto della serata, ma ha superato di poco i due milioni di telespettatori, seguito da Viaggio nella Grande Bellezza che, in replica, ha conquistato più di un milione e mezzo di persone. Si chiude anche la stagione di Un Boss in Incognito con Max Giusti, che ha mantenuto la media degli ascolti di rete, non scendendo mai sotto il milione di telespettatori incuriositi dalla dinamica dello show. Come di consueto, invece, essendo la sera prima della prova di Maturità, sul Nove è stato riproposto l'iconico film Notte prima degli Esami.

Ascolti tv martedì 21 giugno 2022

Nella serata di ieri, martedì 21 giugno 2022, su Rai1 Papà per Amore è stato visto da 2.143.000 spettatori arrivando al 13.1%. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza – Le Storie è stata la scelta di 1.791.000 spettatori raggiungendo il 12.4% di share. Su Rai2 l’ultimo puntata di Un Boss in Incognito ha catturato l'attenzione di 1.178.000 spettatori con il 9.2% di share. Su Italia 1 Horizon Line – Brivido ad Alta Quota ha segnato 1.560.000 spettatori con il 9.5% di share. Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.167.000 spettatori registrando uno share dell’8.2%. Su La7 – dalle 21.21 alle 22.26 – TGLa7 Speciale ha registrato 1.017.000 spettatori conquistando uno share del 5.9%. American Hustle – L’Apparenza Inganna ha raccolto davanti al video 250.000 spettatori raggiungendo il 2.5% di share. Su Tv8 Baywatch ha segnato 429.000 spettatori arrivando al 2.9%. Sul Nove Notte Prima degli Esami ha raccolto 287.000 spettatori con l’1.9%.