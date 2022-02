Papa Francesco a Che tempo che fa, l’esperto: “Al polso un orologio da 75 euro” L’attenzione sull’orologio al polso di Bergoglio non è una mera questione di stile. L’occhio più attento ha infatti notato che il quadrante segnava stacchi di circa mezzora tra una domanda e l’altra, segno che il colloquio con il Papa sarebbe stato registrato e non trasmesso in diretta.

A cura di Giulia Turco

Domenica 6 febbraio è andata in onda la storica intervista di Fabio Fazio a Papa Francesco. Il pontefice si è collegato con lo studio di Che Tempo Che Fa, affrontando argomenti come i migranti, la crisi Ucraina-Russia, le conseguenze sociali lasciate dalla pandemia. Non sono sfuggiti nemmeno i dettagli ai più attenti, che hanno notato un particolare di stile non indifferente che Papa Bergoglio ha portato in tv: un orologio da polso che rispecchia la sua posizione e personalità.

L'orologio rivela che Bergoglio non era in diretta

"Potrebbe essere Swatch, un SUOB 705 che costa circa 75euro", fa sapere l'esperto Simone Bruni, direttore della rivista la Clessidra in onda a Un giorno da Pecora su Rai Radio 1 all'indomani dell'intervista. "E’ un orologio semplice, al quarzo, con una linea classica, adatto a lui direi”, commenta. L'attenzione che il Pontefice portava al polso tuttavia non si limita ad una mera questione di stile. L'occhio attento del pubblico ha infatti notato che il quadrante segnava circa le 17:30, il che ha aperto l'ipotesi che l'intervista sia stata registrata e non trasmessa in diretta. Secondo Dagosipia inoltre, durante due risposte del Papa l'orologio avrebbe indicato un salto di circa mezz'ora. Il lungo colloquio tra Fazio e il Papa dunque sarebbe stato tagliato e risistemato, senza lasciare spazio all'imprevisto della diretta.

Il boom di ascolti per Che Tempo Che Fa

Nonostante dunque il collegamento con il Papa fosse stato annunciato come un live, la puntata di Che Tempo Che Fa ha registrato un successo incredibile per Rai3. Il talk show infatti è stato seguito da 6.731.000 spettatori pari ad uno share del 25.4%. Nel corso dell'intervista, il picco con 8.688.135 spettatori pari a uno share del 32,35%. Un vero e proprio record per la trasmissione di Fabio Fazio, grazie a quel Papa dal volto umano, che invita tutti ad accostarsi alla sofferenza degli altri per scacciare ogni forma di indifferenza.