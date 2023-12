Paolo Masella festeggia il compleanno al GF, il regalo di Letizia Petris: “Impossibile non amarti” Nella casa del Grande Fratello, Paolo Masella ha compiuto 26 anni e ha festeggiato con i compagni. Un party a tema, fuochi d’artificio e un regalo speciale da parte della fidanzata Letizia Petris.

Paolo Masella ha compiuto 26 anni nella casa del Grande Fratello. Il concorrente ha festeggiato con il resto dei coinquilini e anche con la fidanzata Letizia Petris, che gli ha fatto un regalo speciale. Il giovane macellaio si è commosso, felice del tanto affetto ricevuto dai compagni.

La festa per Paolo nella casa del GF

Per il compleanno di Paolo, il Grande Fratello ha organizzato una festa a tema antica Roma. Tutti i concorrenti si sono così travestiti e hanno preparato palloncini, cartelloni e una torta per il festeggiato. Dopo balli e divertimento, circondato dal resto del gruppo, il neo 26enne ha spento le candeline. Prima un discorso a tutti i suoi coinquilini:

Questo è il primo perché di solito lo festeggio solo a casa, anche i 18 anni. A me non piace festeggiare il compleanno, mi dà fastidio stare al centro dell'attenzione, però con voi l'ho sentito molto meno il peso di questa cosa, anzi, l'ho apprezzata. Vi adoro tutti i quanti. Di solito lo passo con mia madre e la mia famiglia, mi dispiace che non possano essere qua con me.

Il concorrente poi si è avvicinato a Letizia, l'ha abbracciata e lei gli ha sussurrato all'orecchio: "Impossibile non amarti".

Il regalo di Letizia per Paolo

Rientrati in casa dopo i fuochi d'artificio, Letizia ha consegnato a Paolo il suo regalo, una t-shirt con un messaggio speciale per lui. Scritto in grande, al centro, la parola "Magari", poi sotto una lunga dedica che il neo 26enne ha voluto condividere con i compagni. Queste le parole:

Non so come è iniziata, non so come finirà. Ma di una cosa sono certa, che c'è. Voglio augurarti gli auguri più sentiti dal cuore, a te uomo forte, sincero e puro. La vita con noi due non è stata sempre buona, ma oggi ci troviamo insieme a festeggiare il tuo compleanno. Chissà quanti avremo possibilità di farne uno accanto all'altro, come è che era ‘magari toccasse a me' e mi sa che te tocca.

Dopo averle lette davanti al resto del gruppo, commuovendosi, Paolo ha stretto in un abbraccio Letizia ringraziandola per il pensiero.