Pamela Prati: "L'ex presidente Francesco Cossiga era come un padre. Mai un bacio con Pingitore" Pamela Prati parla per la prima volta del legame all'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga a Monica Setta. Ospite di Storie di donne al bivio week end nella puntata in onda sabato 3 maggio, poi, smentisce il flirt con Pier Francesco Pingitore.

Pamela Prati è ospite di Storie di donne al bivio week end, in onda il 3 maggio alle 15 su Rai2. A Monica Setta parla per la prima volta del legame con l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga: "Era per me una persona cara, una specie di ‘zio' o di ‘papà'. Apprezzava il mio modo di fare teatro e veniva sempre al Bagaglino". Smentisce, poi, il flirt con Pier Francesco Pingitore, assicurando che tra loro non c'è mai stato nulla: "Per me è stato ed è un Pigmalione, anche lui come Cossiga un uomo di famiglia".

Pamela Prati parla del rapporto con l'ex presidente Cossiga

"Il presidente Cossiga sapeva che io, facendo teatro, mi svegliavo tardi la mattina. E, contrariamente alla sua abitudine di chiamare all'alba, mi telefonava sempre verso ora di pranzo" rivela Pamela Prati. Per la prima volta la showgirl si apre al racconto del rapporto con l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Nel corso della trasmissione condotta da Monica Setta aggiunge: "Era per me una persona cara, una specie di ‘zio' o di ‘papà'. Apprezzava il mio modo di fare teatro e veniva sempre al Bagaglino. Lo divertiva l'imitazione che gli faceva Manlio Dovì".

Pamela Prati sul flirt con Pier Francesco Pingitore: "Lui come Cossiga, un uomo di famiglia"

Pamela Prati rivela che Cossiga provava molta ammirazione nei suoi confronti: "Mi diceva che ero una Madonna sarda. Sapeva che amavo tanto la mia terra da imparare, anche da grande, la lingua sarda". Continua, poi, parlando della grande stima che provava nei suoi confronti: "Per me Cossiga era un grandissimo uomo, sia politicamente che sul piano umano". Smentisce ogni legame di tipo sentimentale con Pier Francesco Pingitore: "Io e Ninni insieme? Mai neanche un bacio. Per me è stato ed è un Pigmalione, anche lui come Cossiga un uomo di famiglia".