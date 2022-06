Pamela Petrarolo: “All’Isola Edoardo era una mina vagante, perdeva il lume della ragione” Nessuna amicizia tra Pamela Petrarolo ed Edoardo Tavassi dopo l’Isola dei famosi. “Era una mina vagante, perdeva il lume della ragione”, racconta la naufraga.

A cura di Stefania Rocco

Foto IPA

Finita l’avventura all’Isola dei famosi, sembra non destinato a proseguire il rapporto tra Pamela Petrarolo ed Edoardo Tavassi. A suggerirlo sono le dichiarazioni rese dalla ex naufraga in un’intervista a Superguida Tv che le ha chiesto di tracciare un bilancio di questa esperienza. Bilancio positivo, meno che per il rapporto con il fratello di Guendalina Tavassi.

La lite tra Pamela Petrarolo ed Edoardo Tavassi

“L’unico screzio l’ho avuto con Edoardo che era l’unica persona che apparentemente si era subito legata a me”, ha raccontato la donna, “Edoardo si è impazzito perché Marco Maccarini doveva scegliere delle persone a cui dare da mangiare lo stesso giorno in cui mi ha procurato l’ustione di un dito. Marco mi ha scelto e a quel punto io ho fatto una domanda chiedendo se dopo la ricompensa potevo mangiare anche il riso. Ho ripetuto quella domanda un paio di volte. Edoardo si è sentito chiamato in causa e se l’è presa sul personale essendosi ritrovato lui nella stessa situazione”.

“Con Edoardo Tavassi il rapporto si è raffreddato”

Poi ha aggiunto: “Lui non ha capito che la mia domanda era legittima in quanto ero appena arrivata e volevo capire come fossero le dinamiche di gioco. Poi gli altri naufraghi e in particolare Nicolas gli hanno fatto capire che con me aveva sbagliato tanto che poi dopo è venuto a chiedermi scusa”. Da quel momento, tra i due non ci sarebbe stato alcun rapporto: