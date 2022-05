Pamela Petrarolo si ustiona all’Isola: “Mi viene da piangere dal dolore”, scontro tra Carmen e Marco All’Isola dei famosi 2022 incidente per Pamela Petrarolo. La naufraga si ustiona e scoppia lo scontro tra Carmen Di Pietro e Marco Maccarini.

A cura di Daniela Seclì

Pamela Petrarolo si è ustionata all'Isola dei famosi 2022. La naufraga ha toccato un recipiente di latta che era bollente, facendosi male alle dita. Ha spiegato: "Marco, con i suoi esperimenti, ha fatto un'essenza che dovrebbe allontanare le zanzare". Quando ha toccato il recipiente ha urlato: "Ma che caz** è? Una trappola? Mi volevi far fuori?".

Incidente per Pamela Petrarolo all'Isola dei famosi

Marco Maccarini all'inizio non si è scomposto più di tanto e con un sorrisetto sulle labbra ha commentato: "Ma se fuma, vuol dire che è acceso". Pamela Petrarolo, mentre stringeva le dita doloranti, ha replicato: "Ma cavolo, ma mi vuoi dire che è ardente? Non hai mai detto: "Non lo prendere in mano che la latta brucia". Mi viene da piangere dal dolore". In confessionale ha spiegato di essere stata tratta in inganno nel vedere lui che maneggiava il contenitore: "Lui l'ha presa in mano quindi ho dato per scontato che non fosse ardente. Non sono matta ad andare a toccare la latta, sapendo di ustionarmi le dita".

Lo scontro tra Carmen Di Pietro e Marco Maccarini

Carmen Di Pietro, allora, ha commentato l'accaduto: "Lui pensa di fare le cose buone e poi si rivelano un disastro". Marco Maccarini l'ha fermata stizzito: "Non ti ci mettere anche tu, sono già mostruosamente dispiaciuto e mi viene anche da piangere ok? Quindi basta. Mi dispiace, io provo a fare le cose". Poi ha urlato: "Tu non c'entri niente. Ti stai aggiungendo per finta. Smettila. Basta, smettila, ti prego". Carmen Di Pietro, alzando anche lei la voce, ha replicato: "Non te la faccio passare questa. Da quando sei arrivato, stai facendo tutte caz**te". Maccarini è convinto che Carmen Di Pietro non faccia che "massacrarlo" per "fare spettacolo". La showgirl, invece, lo ha definito un buffone: