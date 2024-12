Pace fatta tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al GF, le scuse di lui: “Mi manchi tanto, sono un cogl*one”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Dopo giorni di silenzio tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, i due hanno cercato un riavvicinamento al Grande Fratello. Nelle ultime ore, i due inquilini hanno deciso di ritagliarsi del tempo per avere un confronto e, durante la discussione, non sono mancati i momenti di commozione. Ecco cosa è successo.

Il confronto dopo giorni di silenzio

La ballerina napoletana ha spiegato al suo ex fidanzato i motivi che, secondo lei, li hanno portati ad allontanarsi: "Non ho smesso di portare avanti la persona che sei, nonostante tante cose io non le comprenda, non ci arriverò a mai a capire alcuni tuoi comportamenti. Io mi sono sentita piccola così il giorno di Natale, perché ero lì che ti aspettavo e va bene, non è accaduto, ma io ti perdono". Secondo Shaila, sarebbe proprio questo fare altalenante del modello a crearle confusione: "Mi sento confusa e spaesata. Se io ho scelto te è perché pensavo di meritare una persona come te, perché ho visto oltre. Noi meritiamo di stare insieme, anche io come te sono fragile, ho bisogno di affermazione, di una persona che mi abbracci, di sentirmi ascoltata. Ci si sceglie non per qualche motivo particolare, ma in base a quello che pensiamo di meritare".

Lorenzo, a quel punto, ha espresso alla ragazza tutti i suoi dubbi sulla loro storia: "Io penso che una personalità come la tua sia adatta a me, a me serve qualcuno che mi dica "svegliati" quando ne ho bisogno, non mi serve schiacciare. Sento che io non sono adatto a te, però mi manchi tanto. Sono un cogl*one". Un'opinione non condivisa dalla ballerina:

Con te io mi proteggevo, perché sapevo che potevi essere una cosa bella e ci siamo lasciati appesi, è un gran peccato. L'amore non si dimentica da un giorno all'altro, è che a volte devi lasciare andare quando la persona non vuole il tuo aiuto. Il tuo silenzio punitivo mi fa del male.

La dichiarazione di Lorenzo Spolverato a Shaila Gatta

Dopo il lungo confronto, che li ha visti finalmente riavvicinarsi, Lorenzo è andato a darle la buonanotte a letto prima di andare a dormire. Dopo averle dato un bacio, il modello milanese ha confessato a Shaila i suoi sentimenti, che non sono cambiati nonostante il periodo di lontananza: "Ti amo tanto", le ha detto sottovoce. Una dichiarazione che non è passata inosservata: "Cosa hai detto? Guardami", la risposta sorpresa di Shaila.